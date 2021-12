Cumbre Vieja se prepara para un aluvión de turistas: precaución, chalecos reflectantes y cambios de tráfico

Desde el Pevolca siguen con preocupación el derrame de lava al noroeste del cono principal aunque no afecta a nuevo terreno

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dirección del Pevolca ha preparado un dispositivo especial ante la previsible llegada de muchos turistas a La Palma para pasar el puente de la Constitución y la Concepción con el fin de contemplar la erupción volcánica en Cumbre Vieja.

En rueda de prensa, el director técnico, Miguel Ángel Morcuende, ha comentado que a partir del sábado, se activará un cambio en el circuito del tráfico, de 17.00 a 23.00 horas, por el que el tráfico ligero que circula por la LP-3 será desviado por la cuesta de El Paso y Hermosilla mientras que el pesado seguirá hacia Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

Además, ha solicitado "precaución" a todos los visitantes, especialmente en los márgenes de las carreteras junto a la zona de El Time y Tajuya, donde se acumula la mayor parte de las personas, y que vayan provistos de chalecos reflectantes y linternas. "Es la mejor forma de evitar víctimas y accidentes y que se empañe el fin de semana", ha agregado.

Sobre la evolución de la erupción, ha comentado que hay problemas con la emisión de gases al sur de la zona de exclusión, lo que motivó este jueves que sacara a la gente que había ido a Puerto Naos a recoger documentación y objetos personales.

En cualquier caso, y dado que es un problema que persiste en los últimos días, ha señalado que hay que ventilar muy bien las viviendas antes de entrar a realizar cualquier labor.

En cuanto a las coladas, ha dicho que "sigue preocupando" el derrame al noroeste del cono principal, con una colada que recorre las inmediaciones de la primigenia la altura del barrio de Tacande y alimenta a la colada 8 pero la mayor parte "se mueve sobre terreno ya hoyado y no empeora la situación".

"Deseamos que pierda velocidad y se pare", ha comentado, subrayando también que hay aportes de material al delta lávico de la colada 7 y no se descarta que se alimente también el que está más al sur.

1.136 HECTÁREAS AFECTADAS Y 1.250 VIVIENDAS

La superficie afectada por la lava alcanza las 1.136 hectáreas, dos más que este miércoles y los deltas sumas 98,3 en tanto que la anchura entre coladas sigue mantenida en torno a los 3.300 metros.

Según datos del Catastro, hay 14 edificaciones más afectadas hasta sumar 1.562, de las cuales la mayor parte son residenciales (1.250), seguidas de agrícolas (173) e industriales (61) mientras que a través del programa 'Copernicus' la cifra asciende a 2.748.

Morcuende ha comentado también que el número de albergados es de 542, nueve más que este miércoles, de los que 416 se encuentran en el hotel de Fuencaliente, 71 en otro de Los Llanos de Aridane y 55 en el H10 de Los Cancajos, más 43 personas dependientes que se encuentran en centros sociosanitarios.

El vulacanólogo del IGN Stavros Meletlidis, en calidad de portavoz del comité científico, ha señalado que la erupción mantiene un "carácter mixto" de emisión de piroclastos y lava, con pequeños desprendimientos en el cono secundario y actividad "escasa e intermitente" en el principal, donde domina la emisión de ceniza.

No obstante, no ha garantizado que esta disminución de actividad sea definitiva ya que "es esperable" que en una erupción de este tipo "se pueden alternar varios focos" y por ello no se puede descartar que vuelva a activarse "ya que el magma busca el camino más fácil y ahora le es mejor la parte este" pero puede volver al cono principal en caso de taponamiento, por ejemplo.

Ha dicho también que el penacho de gases volcánicos alcanza los 1.900 metros de altura y la nube se orienta al oeste y suroeste, lo que facilita la navegación aérea, mientras que la sismicidad intermedia "es muy intensa" y la profunda ha bajado, con un tremor volcánico que se sitúa en niveles medios.

HAY QUE ESPERAR PARA CORROBORAR LA SISMICIDAD

Así, ha señalado que es posible que haya más sismos sentidos con posibilidad de intensidad V y VI y posibles desprendimientos.

Meletlidis ha apuntado que "hay que esperar unos días" para ver si cae la sismicidad en profundidad y se corrobora con la intermedia y la deformación. "Sería una buena noticia la disminución pero hay que confirmar con la deformación", ha destacado.

Ha dicho igualmente que la emisión de SO2 (dióxido de azufre) ha sido alta este miércoles pero continúa la tendencia descendente mientras que los valores de dióxido de carbono siguen estables.

La calidad del aire se mantiene en niveles buenos en todas las estaciones de la isla lo mismo que en relación a las PM10, que están en niveles buenos o razonablemente buenos salgo con un ligero aumento en la estación de Los Llanos.