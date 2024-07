Curbelo exhorta a PSOE y PP a abandonar el sectarismo y modificar la Ley de Extranjería

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha exhortado este martes a las formaciones políticas de ámbito nacional, en clara alusión al PSOE y al PP, a abandonar el sectarismo y cerrar un acuerdo que permita modificar la Ley de Extranjería tal y como ha pedido Canarias.

Tras la presentación en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, y antes de que se procediera a votar su admisión a trámite, Casimiro Curbelo advirtió que la comunidad autónoma "no puede resistir más, ya que carece de medios y espacios para acoger y atender a más de 6.000 menores migrantes no acompañados".

Lamentó que un problema que "no es político ni territorial, sino humanitario, haya tardado tanto tiempo en resolverse" y reclamó una respuesta "inmediata, es decir, ya", pues, según recalcó, "nos come la frustración, la desesperación y el hacinamiento al ver como las islas solo pueden atender lo básico y no lo realmente humano".

"nos encontramos ante una de las cosas más dramáticas y faltas de sentido común" vistas a lo largo de su dilatada vida política, aseguró Curbelo, quien deploró que se esté utilizando "un problema humanitario para el enfrentamiento y la ruptura de gobiernos".

Repasó las ultimas reuniones desarrolladas con objeto de buscar un acuerdo en esta materia, las conferencias sectoriales de Inmigración y la de Infancia y Familia, esta última con "resultados decepcionantes", y avisó de que "el trámite parlamentario de la proposición de ley durará unos meses y Canarias y los menores continuarán sufriendo". "Mientras no se confirme esta vía y la solución normativa planteada, debemos prepararnos ante la afluencia de menores que llegarán en los próximos meses", subrayó.