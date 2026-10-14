Dávila insinúa que una "mano negra" del PSOE "boicotea" las 'grúas exprés' en Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha insinuado este miércoles que una "mano negra" vinculada al PSOE "boicotea" ante la Dirección general de Tráfico el despliegue de las 'grúas exprés' en las dos autopistas de la isla.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que "resulta bastante frustrante" que desde la primera petición en octubre de 2023, cursada en colaboración con la dirección provincial de Tráfico que ayudó a detectar los "puntos críticos", no se ha dado luz verde con una resolución que ni siquiera es "una orden o un reglamento".

Ha comentado que el compromiso de Tráfico es que las grúas estuvieran en marcha tanto en Tenerife como en Gran Canaria a partir de agosto y no sabe si hay alguna "intencionalidad" o que el director general está "en tiempo de descuento" para justificar el bloqueo.

La presidenta ha admitido que "no es la solución definitiva" pero sí contribuiría a "aliviar" la congestión de tráfico cuando hay algún accidente, que en muchas ocasiones son "choques por alcance que tienen poca entidad pero que tienen muchísima repercusión en los tiempos de espera y en los atascos".

En esa línea ha confesado que en el Cabildo se han sentido "abandonados e ignorados" por la Dirección General de Tráfico y espera que "no haya una mano negra por parte de quien hoy ostenta la oposición en esta casa y también en el Gobierno de Canarias" --en referencia al PSOE-- para "boicotear" soluciones a la movilidad.

"A todas las propuestas que se extienden más allá de las que podemos desarrollar nosotros o el Gobierno de Canarias siempre hemos encontrado las mejores palabras, pero sin embargo un abandono sistemático de aquellas soluciones que pasaban por la Dirección General de Tráfico o por el Gobierno de España", ha señalado.