Declaran la prealerta en Canarias por temperaturas máximas y fenómenos costeros

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La predicción de un nuevo repunte de las temperaturas que se extiende a todo el Archipiélago ha provocado que el Gobierno de Canarias amplíe desde hoy lunes la situación de prealerta por temperaturas máximas -hasta ahora vigente en islas occidentales y Gran Canaria- a Lanzarote y Fuerteventura.

Con estas temperaturas, que en algunos puntos podrían alcanzar los 37ºC, y la sequía meteorológica acumulada que padecen las islas el riesgo de incendio forestal sigue siendo elevado, por lo que la Dirección General de Emergencias mantiene para los próximos días la situación de alerta en las islas occidentales y Gran Canaria.

A esta situación se suma a partir de mañana la presencia de viento alisio fuerte en altamar y zonas costeras del sureste, oeste y noroeste de las islas que provocará mar de fondo con olas de hasta dos metros de altura, lo que ha hecho que el Gobierno de Canarias ponga a todas las islas en situación de prealerta por fenómenos costeros.

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Ante el persistente riesgo de incendio forestal, se recalca a la población que extreme la prudencia en el monte para evitar incendios como, por ejemplo, no tirar colillas encendidas ni fósforos y evitar dejar desperdicios en zonas arboladas.

Además, recalca que ante la primera señal de humo en zona de monte se debe llamar inmediatamente al 112, ya que el tiempo de reacción por parte de los servicios de emergencias es clave para evitar que el incendio se propague sin control.

Además, con el objetivo de proteger las viviendas es importante mantener una franja limpia y libre de vegetación seca y residuos a su alrededor, así como en las parcelas que están sin edificar.

En cuanto al material combustibles se debe guardar en lugares ventilados y protegidos y evitar la acumulación de materiales secos en cobertizos, toldos o ventanas.

Respecto a las altas temperaturas, el Gobierno de Canarias recomienda a la población que tome las precauciones necesarias como evitar salir a la calle y, si lo hace, lleve una gorra o sombrero y utilice ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada. Además, eluda hacer ejercicios físicos intensos en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, bebiendo mucho líquido y protegiéndose del sol en el exterior. Se debe tener especial cuidado con las personas mayores y los menores, que son más vulnerables a estos episodios de calor intenso.

En cuanto al mal estado de la mar, es conveniente aplazar las actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia. Además, si se aprecia cierto oleaje fuera de lo normal, no se debe permanecer cerca del mar, ni acercarse, aunque se calme de repente. Para no ponerse en una situación de peligro, es de vital importancia no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar donde puedan ser golpeados o arrastrados por el oleaje.