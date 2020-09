Denunciadas casi 700 personas en una semana por no usar mascarilla en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido que formular un total de 694 denuncias durante la última semana por no usar o hacer un mal uso de las mascarillas.

Así lo ha informado el cuerpo policial, que añade que durante la jornada de este sábado, los agentes de la Unidad GOIA-UE intervinieron en un local situado en La Isleta, donde procedieron a levantar varias actas por incumplimiento de aforo, mascarillas, horario y distancia seguridad.

En la actualidad, sólo Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 3.926 casos activos de coronavirus, lo que supone aproximadamente el 57% de los 6.865 pacientes de todo el archipiélago.

En este sentido, en la capital 30 personas permanecen ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) --67 en toda Canarias-- y 132 están en planta hospitalaria --203 en el conjunto de la comunidad autónoma--.

Por su parte, por la incidencia de contagios en las últimas semanas, el Gobierno de Canarias mantendrá el 'semáforo rojo' de Covid en Gran Canaria, La Gomera y Tenerife hasta el 10 de octubre, y en Fuerteventura hasta el día 3 de octubre, lo que supone mayores restricciones que en el resto de islas.

En estas islas con restricciones específicas no se autorizarán los eventos de más de 10 personas, los establecimientos de hostelería, restauración, terrazas, bares y restaurantes de playa deben cerrar a las 00.00 horas y no admitir nuevos clientes a partir de las 23.00 horas y los centros de día no ocupaciones seguirán cerrados.