Sucesos.- Desarticulada en Tenerife una organización criminal dedicada al tráfico sustancias estupefacientes - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a seis personas como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes en el sur de Tenerife.

La investigación se inició a raíz de las pesquisas sobre dos asociaciones cannábicas ubicadas en los municipios de Adeje y Arona, ambas gestionadas por el mismo grupo de personas y utilizadas como punto de distribución de sustancias estupefacientes, principalmente hachís, marihuana y sus derivados, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Las investigaciones permitieron determinar que la actividad de la organización no se limitaba a los dos establecimientos investigados. Los agentes averiguaron que el grupo disponía de otros dos inmuebles, utilizados para desarrollar distintas fases de la actividad ilícita.

Concretamente se pudo constatar que el primero de ellos albergaba una plantación interior de cannabis, así como un laboratorio destinado al procesamiento y transformación de los productos obtenidos. Entre las sustancias elaboradas destaca el rosín, un concentrado derivado del cannabis caracterizado por su elevada concentración de THC, el cual después distribuían por toda la isla.

Por su parte, el segundo inmueble funcionaba como centro logístico de la organización, donde se llevaban a cabo labores de de almacenamiento, preparación y empaquetado de las sustancias, constituyendo el principal punto de distribución de los productos comercializados.

Esta fragmentación permitía diversificar las instalaciones utilizadas y dificultar la labor de los investigadores de la Policía Nacional, reduciendo el riesgo de que el descubrimiento de uno de los inmuebles comprometiera el conjunto de la actividad ilícita.

REGISTROS

Una vez reunidos los indicios necesarios y con la correspondiente autorización judicial, los agentes llevaron a cabo cinco entradas y registros de manera simultánea en las dos asociaciones cannábicas y en los dos inmuebles utilizados para la preparación y distribución de las sustancias.

Asimismo, se practicó una quinta entrada y registro en el domicilio del presunto líder de la organización.

El dispositivo policial fue desarrollado por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial, contando además con la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el equipo operativo de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y con la colaboración Unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Adeje.