Descubren una nueva especie de gorgojo ciego en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC Carmelo Andújar y Heriberto López han participado en el descubrimiento de una nueva especie de gorgojo ciego perteneciente a Oromia, un género endémico de Canarias.

La nueva especie ha sido denominada Oromia orahan, en referencia a Orahan, el dios supremo que veneraban los aborígenes que habitaban la isla de La Gomera antes de la conquista. La especie ha sido descubierta en los bosques de laurisilva del Parque Nacional de Garajonay (Monte de Los Acebiños y Reventón Oscuro), en la isla de La Gomera.

Es una especie que vive bajo tierra en un medio poco profundo conocido como MSS, constituido por una capa rocosa llena de grietas e intersticios en el que vive una rica fauna de invertebrados adaptados a la vida subterránea. Con este descubrimiento, el número de taxones de Oromia descubiertos en Canarias aumenta así a cuatro especies, todas ellas ciegas y adaptadas a una vida restringida al subsuelo.

En el artículo 'Oromia orahan (Curculionidae, Molytinae), a new subterranean species for the canarian underground biodiversity', publicado en la revista científica 'Subterranean Biology', se describen las características morfológicas de los ejemplares capturados de esta nueva especie, casi todas ellas propias de un estilo de vida subterráneo: son ciegos, con cuerpos alargados y planos, ligeramente despigmentados.

También se cree que este gorgojo se alimente de raíces, al igual que el resto de especies de este género, pues la mayoría de ejemplares conocidos fueron capturados con trampas subteráneas instaladas cerca de la base de grandes árboles de laurisilva, donde abundan las raíces.

El equipo de investigadores del trabajo lo completan el entomólogo canario Rafael García y Pedro Oromí, catedrático de Entomología de La Universidad de La Laguna. Los autores pertenecen a un reducido grupo de investigadores que desde hace décadas trabajan activamente dando a conocer la escasamente estudiada biodiversidad del medio subterráneo de Canarias, que al contrario de lo que cabría esperar, es muy rico y diverso.

La búsqueda activa de invertebrados en los diferentes hábitats subterráneos de las Islas Canarias no solo permite el descubrimiento de nuevas especies, sino que también proporciona datos sobre la distribución de algunas especies raras o poco conocidas.

La incorporación de información precisa sobre la distribución de estas especies en bases de datos como el Banco de Canarias de Biodiversidad, es de gran importancia. Tras consultar estas bases de datos, las acciones que lleven a cabo los gobiernos locales en zonas naturales podrán tener en cuenta las especies subterráneas que residen en ellos, un tipo de fauna especialmente sensible a la transformación de sus hábitats.

En el caso de Oromia orahan, esta nueva especie goza del privilegio de residir en un Parque Nacional, por lo que, amparada por el propio estatus de conservación de su área de distribución, las posibles amenazas que puedan poner en riesgo sus poblaciones son escasas.