Detenidas cuatro mujeres y un hombre por estafar 34.500 euros a un discapacitado intelectual en Fuerteventura

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 18 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Puerto del Rosario (Fuerteventura) a cuatro mujeres --dueña y trabajadoras un local en el que se ofrecían servicios sexuales-- y un hombre --titular de la cuenta bancaria receptora-- por su presunta implicación en una estafa continuada por valor de 34.500 euros en perjuicio de un varón con discapacidad intelectual severa.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, fue la denuncia de un familiar de la víctima, y la posterior declaración del afectado en la que manifestó estar siendo objeto de un supuesto aprovechamiento económico, lo que dio inicio a la investigación.

En concreto, la víctima habría sufrido un perjuicio económico de 34.510 euros como consecuencia de distintas operaciones realizadas mediante transferencias bancarias, pagos con tarjeta, retiradas de efectivo y operaciones a través de Bizum.

Además, el hombre manifestó a los agentes que las trabajadoras del establecimiento la habrían obligado a consumir alcohol y sustancias estupefacientes, circunstancia que, unida a su discapacidad intelectual, la habría situado en una situación de especial vulnerabilidad, facilitado que las presuntas autoras dirigieran sus decisiones económicas y obtuvieran cantidades de dinero en su propio beneficio.

Durante la investigación, los policías realizaron un análisis exhaustivo de la documentación bancaria y solicitaron información a distintas entidades financieras, lo que permitió identificar a los titulares de las cuentas receptoras de los fondos y los terminales telefónicos vinculados a las operaciones investigadas.

De igual modo, se analizaron imágenes de los sistemas de videovigilancia correspondientes a distintas retiradas de efectivo efectuadas en sucursales bancarias. En ellas se pudo comprobar la presencia y el acompañamiento de diferentes personas junto a la víctima durante la realización de las operaciones, practicándose posteriormente reconocimientos fotográficos que permitieron avanzar en su identificación.

Por su parte, la Policía Nacional ha indicado que el estudio de las operaciones permitió detectar una elevada concentración temporal de movimientos de dinero coincidiendo con la permanencia de la víctima en los establecimientos investigados.

Los investigadores apreciaron un patrón de actuación reiterado y definido, compatible con una actuación coordinada destinada presuntamente a aprovechar las limitaciones cognitivas de la víctima para dirigir sus decisiones patrimoniales y obtener un beneficio económico continuado.

Como resultado de las pesquisas, los agentes procedieron a la detención de cinco personas que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que la investigación sigue abierta para localizar a otras dos personas implicadas en los hechos.