Sucesos.- Detenido un joven de 18 años tras presuntamente agredir a su madre en un domicilio de Granadilla (Tenerife) - POLICÍA AUTONÓMICA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Autonómica ha detenido recientemente en Tenerife a un joven de 18 años como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito doméstico.

La actuación se inició después de que los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC) fueran comisionados por el Cecoes 112 ante una alerta por una discusión familiar que se producía en un domicilio de Granadilla de Abona, en la que se informaba de que el joven se encontraba alterado y habría agredido físicamente a su madre, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

A su llegada al domicilio, los efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria observaron al presunto autor en un estado de fuerte agitación. Los agentes tuvieron conocimiento de que su progenitora habría sido víctima de una agresión física y que manifestaba temor ante la posibilidad de continuar en el domicilio junto al joven.

Ante el elevado riesgo de que pudieran repetirse los hechos, los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito doméstico. Posteriormente, el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial.