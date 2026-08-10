Detienen a dos hermanos en la desarticulación de un punto de venta de drogas en Telde (Gran Canaria)

Dinero, droga y material incautado por Policía Nacional en la operación Gru, en Telde (Gran Canaria) - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes al Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Telde, han detenido el 23 de julio a dos hermanos, de 39 y 32 años de edad, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, en el marco de la operación policial denominada Gru, que ha permitido la desarticulación de un punto de venta de drogas en dicho municipio.

La investigación, que se ha prolongado durante varios meses, ha permitido a los agentes acreditar la presunta actividad delictiva desarrollada por los ahora detenidos, quienes presuntamente se dedicaban a la venta de cocaína, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En concreto, durante la operación los agentes han realizado numerosas vigilancias y seguimientos que "posibilitaron reunir sólidos" indicios de su implicación en el tráfico de sustancias estupefacientes, a lo que sumaron las diversas intervenciones policiales a compradores que acababan de adquirir cocaína a los ahora detenidos.

Así, durante un registro en el marco de esta investigación, los agentes intervinieron 106 gramos de cocaína preparados para su distribución, 5.010 euros en efectivo fraccionados, una báscula de precisión, un vehículo, además de diverso material utilizado para la elaboración, almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes.

También se han incautado 273 comprimidos y 24 ampollas de sustancias anabolizantes. Tras concluir las diligencias policiales, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión provisional de uno de ellos.