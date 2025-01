La Diputación del Común lamenta el "matrato" al HUC y anuncia una investigación de oficio sobre las Urgencias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El adjunto a la Diputación del Común, Antonio Alarcó, ha cargado este viernes contra el "maltrato sistemático" hacia el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y anunciado una investigación de oficio sobre la situación del servicio de Urgencias.

"Vamos a recabar toda la información para buscar soluciones", ha comentado en una entrevista concedida a 'Cope Tenerife' y recogida por Europa Press en la que ha desvelado que este mismo jueves le trasladaron esta propuesta a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón.

Alarcó, que ha descrito el HUC como su "casa" --es cirujano--, se ha confesado "triste" por la situación del hospital, incidiendo en que los profesionales sanitarios lo están "pasando muy mal", hasta el punto de que muchos sufren el síndrome del 'trabajador quemado'.

Ha asumido que hay una "crisis profunda" porque "quien gestiona o manda no está acertando, no hay otra excusa", dado que, entre otras cosas, faltan médicos, si se compara con el Hospital de La Candelaria, por ejemplo. "No aguantamos más, somos el parapeto de las deficiencias organizativas", ha agregado.

Cara a buscar una mejoría ha solicitado la contratación de más profesionales sanitarios, el traslado "urgente" de pacientes dados de alta a centros sociosanitarios, que solo se utilicen las ambulancias para los casos reglados y que en los conciertos sanitarios se incluya, aparte de las operaciones, que se derive a pacientes a las urgencias de la concertada.

Alarcó ha dicho que es "intolerable" que no se apoye desde el punto de vista administrativo al HUC, algo que ha achacado a su origen vinculado al Cabildo de Tenerife y no al Gobierno regional. "Nunca ha gustado en ciertos sitios, se le está matando por inanición", ha comentado.

En su opinión, el HUC ha "pagado" que se le vea como un hospital "señorito de catedráticos y profesores", justo al lado de la Facultad de Medicina, que además, debería ser demolida --tiene amianto-- para permitir la construcción de un nuevo hospital. "No hace falta un materno", ha indicado.

Ha apuntado que no quiere "entrar en polémicas" ni con el Hospital de La Candelaria ni el Doctor Negrín, que cuenta con los mayores avances tecnológicos de Canarias, --"me alegro por ellos"-- y ha pedido que se acabe con el "rintintín" de que el HUC es un hospital "conflictivo".

Ha advertido también del "daño irreparable" que hizo de la anterior gerencia del HUC en la pasada legislatura "por utilizar el sectarismo en demasía" y ha solicitado una reunión con el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, para tratar de encontrar soluciones porque el diagnóstico de la Diputación del Común "es muy severo".