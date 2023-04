La Diputación Permanente se reunirá en pleno para convalidar el decreto sobre prestaciones en dependencia

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha anunciado este jueves que la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias se reunirá en pleno para debatir la convalidación del decreto-ley sobre prestaciones en dependencia.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha reconocido que se trata de un hecho "singular" dado que la Cámara ya ha sido disuelta pero se volverá a reunir una vez se emita el informe del Consejo Consultivo.

Pérez ha precisado que aunque el Parlamento haya sido disuelto el Gobierno "está en plenitud de competencias" y "no está en funciones", aunque sí tiene la "limitación" de que "no puede hacer propaganda" en periodo electoral aunque no haya empezado la campaña.

No obstante ha apuntado que sí ha abierto una página web específica sobre las próximas elecciones autonómicas y locales para informar sobre los comicios.

El decreto establece las cuantías máximas de esta prestación económica vinculada al cuidado de personas dependientes en función del grado de dependencia reconocido con 800 euros para Grado III; 477,25 euros para Grado II, y 336 euros, para Grado I.

Esta prestación económica es de carácter personal y podrá vincularse a cualquiera de los servicios del catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El proyecto de decreto-ley establece, como requisitos generales para acceder a la PEVS, que las personas beneficiarias sean residentes en Canarias y reúnan los requisitos específicos previstos para el acceso al servicio o servicios de atención, a los que se vincula la prestación; que tengan plaza u acceso a prestación del servicio, en centro o por persona o entidad privada, con o sin ánimo de lucro, debidamente acreditados y que el Programa Individual de Atención (PIA) de la persona en situación de dependencia determine la adecuación de esta prestación.

Asimismo, regula la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales (PECEF), consistente en una cuantía económica cuya finalidad es contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención específica prestada en su domicilio a quien se encuentra en situación de dependencia y por una persona de su familia o de su entorno, no vinculada a un servicio de atención profesionalizada.

Esta prestación únicamente se podrá conceder cuando no sea posible el acceso a un servicio o, en su defecto, a una prestación económica vinculada al servicio, debido a la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados.

La concesión de esta prestación implica la designación de una persona cuidadora no profesional, que deberá asumir directa y personalmente la responsabilidad del cuidado y atención de la persona en situación de dependencia.

En cuanto a las cuantías para la prestación PECEF, se establecen las siguientes cantidades máximas: 504 euros, para Grado III; 319,08 euros, para Grado II, y 180 euros, para Grado I.