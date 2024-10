Domínguez insta a acabar con el "desgobierno" en España y Fierro (PSOE) le reprocha que es "patético"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha instado este martes a acabar con el "desgobierno" en España para ayudar a solucionar la crisis migratoria en el archipiélago en una sesión de control del Pleno del Parlamento en la que la presidenta del Grupo Socialista lo llamó "patético".

Ha dicho que la "mejor opción es que haya elecciones y que los españoles de una vez por todas decidan acabar con este nefasto y pésimo Gobierno" que "ha olvidado" a Canarias.

Domínguez ha puesto como ejemplo que el Gobierno central "no tiene capacidad ni siquiera para aprobar una ley porque no tiene apoyo" y ha reprochado a los socialistas que están "ocupados en ver cómo defender" la gestión ante la "supuesta corrupción" del PSOE en el 'caso Koldo' o en ver "cómo arreglan" que se pagaran cuatro millones a una "empresa coches" por un millón de mascarillas que no fueron recibidas.

Además, ha preguntado si el Gobierno va a abonar los 165 millones de euros que "cuesta a los canarios" atender a los menores no acompañados, si van a solicitar a la UE el despliegue del Frontex, si van a pedir la Oficina de Asilo a la Unión Europea o si van a pedir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que se deriven los menores no acompañados.

Ha afeado a Fierro que le falte al respeto al llamarle patético pero ha preferido "dejarlo pasar", ironizando con que si hubiera sido al contrario, "el gallinero suyo se pondría a cacarear de tal manera" que no hubiera podido acabar su intervención.

"Me da exactamente igual lo que usted opine sobre mí, porque lo que ya ha hecho en el pasado, incluso difundiendo vídeos falsos, es patético. Eso sí es patético, pero nunca entraré en esa situación", ha destacado.

Fierro ha incidido en que el papel de Domínguez "es tan patético que es indescriptible" pues ha pasado por "todas las etapas" durante la crisis migratoria, plan europeo de derivación, emergencia nacional, conferencia de presidentes, conferencia sectorial, falta de financiación, falta de diálogo y finalmente la "propuesta copiada" por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de la "fascista" Georgia Meloni con "centros masivos de deportación, cárceles y externalización de las fronteras".

"Usted está abierto a todo", ha reprochado el vicepresidente, al tiempo que ha cuestionado el "medio lío" que se hizo con la interpretación del artículo 35.2 de la ley de extranjería para derivar menores a países de origen.

"AQUÍ NO HAY IMPOSICIONES"

"Si fue un error y ustedes estaban hablando de países de origen, perdón, esa no es la solución para Canarias y ya está más que demostrado", ha explicado.

Ha lamentado también la falta de "voluntad de diálogo" para "ocultar" su posicionamiento político sobre la propuesta para reformar la ley de extranjería, una propuesta "que es justa" para el archipiélago.

En esa línea ha comentado que "está intentando convencer a sus socios de su propio partido" para que se vuelvan a sentar en la mesa de negociación y cuando el portavoz del PP, Miguel Tellado, "dice que no", señalan que es una "imposición".

"Aquí no hay imposiciones, a usted le encanta hablar de lo accesorio para no hablar de lo importante. Ponga usted la fecha, que nosotros lo que queremos es que esto salga adelante", ha comentado.

Fierro ha indicado que Domínguez "no está haciendo todo lo posible" por encauzar las negociaciones y entiende que su liderazgo en el PP regional "solo sirve" para traer a las islas a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, "a decir que no va a acoger a ningún niño más".

"Usted está entregado a su partido, usted está poniendo los intereses del Partido Popular por encima de los intereses de Canarias", ha espetado al vicepresidente.