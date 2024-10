Domínguez (PP) admite que la "incertidumbre" sobre si saldrá adelante los PGE es "muy mala" para Canarias

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domíguez, ha admitido este jueves que la "incertidumbre" que rodea a si habrá o no Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 es "muy mala" para Canarias.

Así lo manifestó durante un Encuentro Informativo de Europa Press en Madrid, impulsado por Veolia, al ser cuestionado por si consideraba que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, conseguirá sacar adelante los PGE.

Al respecto, apuntó que "hablar de Sánchez y el futuro es sumamente complicado porque nadie sabe lo que va a suceder", ya que señaló que "ha sido capaz de retirarse cinco días", considerando que "quizás en esos días ha calculado cómo poder enamorar una vez más a Junts y prometerle a Puigdemont algún beneficio, algún privilegio que le dé la oportunidad de sacar adelante estos presupuestos".

De todos modos, puntualizó que "no" tener presupuestos "es malo" para España y esta "incertidumbre es muy mala" para Canarias porque "no" le permite elaborar unos presupuestos como les "gustaría" aunque afirmó que las cuentas autonómicas van a estar a "principios de año, en tiempo y forma".

Sin embargo, admitió que esa "incertidumbre, quizás," les lleve a "calcular mal" y a tener que llevar a cabo durante el ejercicio "modificaciones, que serían innecesarias", si hubiera "más certidumbre y más visión en el futuro".

"Por lo tanto si no hay convocatoria electoral, yo soy de la parte que cree que no, aunque deseo que sí, no tener presupuestos es malo. Ahora bien, tener unos presupuestos en los que luego se incumplan, como se están incumpliendo con Canarias un año tras otro, pues tampoco nos vale de nada", concluyó para matizar que en el análisis de lo que el Gobierno central ha transferido a la comunidad de lo que estaba comprometido en los PGE, prorrogados de 2023, "tampoco" ha valido "mucho".