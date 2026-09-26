Domínguez (PP Canarias) pide repetir el despliegue de 2006 con Frontex y Fuerzas Armadas contra la inmigración irregular

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez - CEDIDO POR PP DE CANARIAS

Dice que la izquierda criticará la medida pero que el objetivo es salvar vidas porque "la política migratoria del PSOE mata"

Afirma que se estima que la 'Operación Noble Centinela' salvó 10.000 vidas en la 'crisis de los cayucos'

ARRECIFE (LANZAROTE), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, reclamado este sábado al Gobierno de España repetir el despliegue que tuvo lugar durante la llamada 'crisis de los cayucos' de 2006 con la 'Operación Noble Centinela', que supuso la movilización de Frontex y de las Fuerzas Armadas contra las mafias de la inmigración irregular y que, dijo, se estima que salvó unas 10.000 vidas.

En unas declaraciones a los medios de comunicación en Arrecife (Lanzarote), el líder de los populares del archipiélago ha puesto sobre la mesa un plan de acción para contener la salida de pateras y se salven vidas, entendiendo que "la política migratoria del PSOE mata" y poniendo como ejemplo las consecuencias humanas de la situación actual.

"Quizás, ante todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos, la mayor desgracia es escuchar, leer o ver cómo desaparecen 85 personas en el mar en una sola patera; cómo una madre llega con su bebé muerto en brazos; cómo pude leer este viernes que arrojaban al mar a un niño de dos años; o cómo se había producido una triple violación a una mujer en una patera", manifestó.

Domínguez ha hecho especial hincapié en que se está hablando de un "drama humanitario" y en que el Gobierno de España "no puede quedarse perplejo ni pasivo: tiene que actuar".

RECONOCE QUE LA MEDIDA PROVOCARÁ LAS CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

Por ello, ha insistido al Gobierno de España en el despliegue de Frontex y de las Fuerzas Armadas, peticiones sobre las que admitió que provocarán las críticas desde la izquierda.

"Seguro que cuando hago esta manifestación empezará la izquierda con su demagogia, con sus manifestaciones públicas desmesuradas. Pero lo único que estamos pidiendo es exactamente lo mismo que hizo Rodríguez Zapatero en el año 2006", aseveró.

Al respecto, recordó que la llamada 'Operación Noble Centinela' se desarrolló durante casi dos años consistió en desplegar las Fuerzas Armadas junto a Frontex, una labor que "dicen que salvó 10.000 vidas".

"Si en el año 2006 se salvaron 10.000 vidas y se redujo en torno a un 60% la inmigración irregular --dijo--, creo que es el momento, ante lo que estamos viviendo en Ceuta y ante el incremento de llegadas de pateras y cayucos a nuestra tierra, para hacer lo mismo".

UN PLAN DE ACCIÓN DE CINCO PUNTOS

Por su parte, el PP de Canarias ha propuesto un plan de actuación de cinco puntos que busca contener la salida de inmigrantes irregulares, reforzar la lucha contra las mafias y salvar vidas.

El primero de ellos es contar con más recursos para la Guardia Civil y la Policía Nacional con un refuerzo de la vigilancia aérea y marítima con la participación de las Fuerzas Armadas para incrementar las capacidades de control ante las salidas de pateras y cayucos hacia Canarias.

También se insta al despliegue de Frontex en las costas de Canarias y a que España exija a la Unión Europea que el organismo esté presente en las islas como parte de la respuesta europea al fenómeno migratorio, en línea con el precedente de la Operación Noble Centinela de 2006.

De igual modo, pone sobre a mesa más guardias civiles y policías nacionales para combatir con contundencia a las organizaciones y mafias que trafican con personas y controlan las rutas migratorias; un incremento de la dotación del Centro de Coordinación Regional de Canarias, que cumple 20 años y que "nació junto a esa operación Noble Centinela".

Finalmente, el plan del PP llama a tener una mayor presencia de España en los países de origen y tránsito para reforzar la negociación y la cooperación y evitar que continúen las salidas de pateras desde África hacia Canarias y que sigan muriendo seres humanos.