Domínguez (PP) dice que los permisos sobre tierras raras son legales y reta al Parlamento a posicionarse en contra

NC-BC ve al vicepresidente como "el próximo Soria" por su "desprecio" a las islas y exige paralizar permisos en Fuerteventura



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha defendido este viernes que los permisos concedidos a la empresa Tenáridos, del grupo canario Satocan, para buscar tierras raras en Fuerteventura son legales y hay que darles tramitación.

"Yo no vengo aquí a hacer cosas en función de lo que a mí me dé la gana. Yo vengo aquí a cumplir la norma, a respetar a este Parlamento, a este Parlamento que ha hablado y a partir de ahí a tomar decisiones. Y si el Parlamento que es quien legisla cambia, aquí estoy yo también", ha señalado en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta de NC-BC.

Domínguez ha garantizado que no habrá ninguna extracción que no respete al medio ambiente y tras relatar el posicionamiento a favor de todos los grupos de la Cámara, ha dejado en sus manos la responsabilidad de modificar la ley.

"Si todos decimos que no, hagámoslo aquí, y después acompañamos a la gente de la calle", ha comentado en referencia a la manifestación convocada este domingo en el pueblo de Ajuy.

El vicepresidente ha lamentado la "demagogia absoluta" de la diputada canarista Natalia Santana y se ha preguntado qué pensaría si tiene un solar y el Ayuntamiento no le dar permiso para construir una vivienda "porque no le da la gana".

Ha apuntado que todas las formaciones políticas han instado a que se estudie y se vea la viabilidad de las tierras raras en Canarias pero no ha ocultado que "las oportunidades cuando tienen aspectos negativos se convierten en inconvenientes y dejan de ser una oportunidad".

No obstante, ha dejado claro que no es un "demagogo" y va a cumplir la ley.

"Yo voy a dar cumplimiento a la ley y ¿sabe lo que dice la ley?, que ante todo está el respeto por el medio ambiente, que si no hay cumplimiento con los estudios de impacto ambiental no se podrá extraer", ha destacado.

Santana (NC-BC) ha señalado que el tema es "bastante opaco" y "con cierto oscurantismo" puesto que la sociedad de Fuerteventura "conoce poco o nada" sobre qué se va a desarrollar y cuáles serán las consecuencias de estas perforaciones.

Ha dicho que su partido coincide con "el sentir y el pensar" de la ciudadanía majorera con las distintas instituciones municipales y con el propio Cabildo de Fuerteventura en que las perforaciones "suponen una amenaza" de consecuencias "devastadoras".

Santana ha dicho que les llama la atención que Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias "lo haya permitido" y sin embargo en Fuerteventura se manifiestan en contra pues se ha pasado de "hablar" y "fomentar estudios" desde las universidades públicas canarias a que desde el Gobierno "permitan que una empresa aterrice con tanques, perforadoras, taladros y brocas y entren en la isla sin valorar las consecuencias".

En ese sentido ha apuntado que es "indignante e inasumible" que no se haya informado a la ciudadanía y de si Fuerteventura "se va a convertir en un buffet libre para que las empresas vengan, se sirvan y encima se ocasione un expolio y destrozo a todos los niveles".

FALTAN ESTUDIOS, SEGÚN NATALIA SANTANA

La segunda solicitud, por ejemplo --en tramitación aún--, afecta a 14 familias en Ajuy y La Solapa, y las perforaciones en el suelo, "por pequeñas que sean", pueden tener un impacto radiológico y un "peligro real".

"No se han analizado las consecuencias que pueden tener este tipo de ensayos en la salud de los majoreros y majoreras, en el impacto que puede tener en su flora, en su fauna, sobre el sector primario", ha destacado.

Ha dicho que Domínguez puede convertirse "en el próximo Soria" por su "grado de desprecio" al pueblo canario, tal y como ocurrió durante el debate sobre las prospecciones petrolíferas, y ha exigido la paralización de las autorizaciones y que se hagan los estudios pertinentes.

"Señor Domínguez, Fuerteventura no es ni será un campo de experimentos o el almacén de residuos tóxicos del Estado español y de Europa. Digan ustedes que no a la extracción de las tierras raras, digan ustedes que no a poner en peligro a nuestra isla y a nuestra tierra", ha espetado al vicepresidente.