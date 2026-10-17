Domínguez (PP) muestra su "preocupación" ante la limitación de compra de vivienda a no residentes planteada por CC

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, ha mostrado este sábado su "preocupación" y sus "dudas" ante las medidas urgentes planteadas por su actual socio de Gobierno, Coalición Canaria, que defiende limitar la compra de viviendas a no resientes en las islas.

"Se habla de no residentes, que no es lo mismo que extranjeros. ¿Quién no es residente? ¿Alguien que viene de un país tercero? ¿O alguien que nació en esta tierra y se fue algún tiempo porque le contrataron en alguna empresa en la península?", ha reflexionado el dirigente popular en declaraciones a los medios con motivo de la celebración de un Congreso insular en San Sebastián de La Gomera.

Preguntado por la cuestión, Domínguez ha aclarado que quien impulsó la iniciativa fue Coalición Canaria, y no, por tanto, el Partido Popular, que hoy ha mostrado sus "dudas" ante la posibilidad de encaje de esta normativa que ahora pide el Gobierno de Canarias, liderado por el presidente regional Fernando Clavijo. "La segunda de mis dudas es: si una persona física no puede tener sino dos viviendas...¿Qué es lo que se está fomentando? ¿Que las viviendas las tengan personas jurídicas? ¿No era que los fondos buitres no podían existir, que alteraban el mercado?", ha deslizado el vicepresidente.

A juicio de Domínguez, la iniciativa defendida por CC "desvia la posibilidad" de que "cualquier canario, con el sudor de su frente, pueda invertir, materializar su ahorro o aceptar una herencia". En ese sentido, ha defendido como solución al problema de acceso a la vivienda la puesta en el mercado del "mayor número" de inmuebles.

"Por un lado, la puesta en marcha de mayor número de vivienda desde la administración pública, para aquel sector de la población que nos necesita, esos inquilinos con bajas rentas, que no pueden competir en igualdad de condiciones en el libre mercado, y por otro, agilizar, facilitar y posibilitar que la iniciativa privada construya el mayor número de viviendas posible", ha aseverado.