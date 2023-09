Economista Rivero Ceballos ve un "desastre" la economía canaria en el siglo XXI: "Esto va para atrás"

El catedrático de la ULL detecta que el crecimiento en las islas "se está agotando" y el archipiélago "no va bien"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL) José Luis Rivero Ceballos ha afirmado este miércoles que el desarrollo económico de Canarias en el siglo XXI es un "desastre" por que el PIB per capita se separa de la media nacional y europea desde el año 2000.

"Esto va para atrás", ha señalado en una mesa de debate sobre fondos de cohesión organizada por el Parlamento de Canarias en las 'Jornadas Conecta. Canarias-Europa' en la que ha pedido hacer un "reflexión muy importante y muy intensa" para saber qué está ocurriendo.

Así, ha dicho que el tras el "salto enorme" que dio la economía canaria a partir de los años cincuenta gracias al "turismo de masas" el crecimiento económico "se va agotando y cada vez cuesta más crecer", lo que obliga a buscar nuevas fuentes de desarrollo económico pero que no impliquen "sustituir" a los anterior. "Es un proceso duro e interesante", ha señalado.

En esa línea ha insistido en que "Canarias flojea" y "no va bien" en los indicadores que miden el bienestar y el PIB per capita cae y está en fase de "divergencia" con la media española y la europea.

Sobre los fondos de cohesión comunitarios ha apuntado que "los ejes han ido cambiando" y de las infraestructuras se ha pasado para el periodo 2021-27 a la potenciación de la I+D+i, la digitalización o la transición ecológica y aunque "la cuantía es muy importante", también lo es el "enfoque" y detectar "qué es lo más importante", asumiendo que aún no se ha conseguido llegar del todo hasta los ciudadanos.

Ha apuntado que la Comisión Europea ha entendido que hay que mejorar la "agilidad" en la ejecución de los fondos pero no carga toda la culpa en el retraso en las administraciones públicos pues los proyectos europeos son una "tarea de todos".

"Debemos tener proyectos interesantes que se adapten a la programación, es una tarea común, no solo de la administración, no vaya a ser que reguemos una tierra que no está preparada para producir", ha señalado.

Además ha advertido de que a raíz de la pandemia sanitaria se ha iniciado un "proceso de cambio estratégico" en el que Estados Unidos y la UE han iniciado un camino de "vuelta a casa" para buscar autonomía estratégica y asegurar los suministros que "va a afectar a la política de cohesión".

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Carlos Francisco, ha asumido que es un "gran problema" que el PIB canario se aleje de España y Europa hasta el punto de que el archipiélago ha vuelto a caer al grupo de regiones con menos de un 75% de la renta media.

"Es un fracaso colectivo del Gobierno anterior y del anterior, y de la sociedad civil, es un mal resultado y lo pensamos cuatro y no está en el debate político ni mediático, es un asunto que no importa mucho y a mí me preocupa", ha agregado.

Pese a que hay "negacionistas del PIB" como indicador para medir el bienestar de una sociedad, ha indicado que Canarias "va mal en cualquier indicador" y sería bueno que se abriera una preocupación por este tema, al tiempo que se ha preguntado por qué tres países del este de Europa ya tienen más PIB per capita que España.

FRANCISCO: EL RETRASO EN FONDOS EUROPEOS "ES UN PROBLEMA"

Francisco también ha puesto el foco en la ejecución de los fondos europeos porque "es un problema", dado que España está a la cola en la UE y es un dinero que se deja de ejecutar "en políticas de lo que sea". "Esto debe formar parte de la agenda política, mejorar la ejecución de fondos, y no es fácil, es complicado, no solo depende del Gobierno", ha apuntado.

El presidente del CES ha criticado el exceso de burocracia en la UE que "se complica aún más" en Canarias y ha señalado que si se hubieran ejecutado todos los fondos comunitarios hasta 2021, las islas ya hubieran recuperado el PIB previo a la pandemia.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha reconocido que al Gobierno le "preocupa" el alejamiento de la renta media de los ciudadanos canarios porque la prosperidad económica "produce bienestar social" y ha abierto la puerta a reflexionar sobre si las políticas públicas están ayudando a favorecer la desviación de renta.

Ha indicado que mientras las regiones ricas y el este de Europa crecen, las intermedias "se estancan" por lo que la propia Comisión Europea está dudando de la eficacia de los fondos de cohesión, pues se ponen objetivos "muy complejos" y a largo plazo.

Sobre el retraso en la ejecución de fondos, ha señalado que "los controles son muy intensos" y hay que trabajar con un equilibrio entre "agilidad y garantía" y por ello, apoya la decisión del anterior Ejecutivo de crear unas oficinas especializadas por centros directivos para tramitar proyectos y que entrarán en vigor en 2024.

Asimismo ha dicho que hay una "conflictividad jurídica enorme" por lo que ha apelado a "unificar criterios".