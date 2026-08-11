El equipo de baloncesto 3x3 Poema del Mar gana el Lite Quest de Vigo y competirá en el circuito FIBA en EEUU

El equipo de baloncesto 3x3 Poema del Mar tras su victoria en Vigo y lograr su participación par el circuito FIBA en Phoenix (EEUU) este mes de septiembre. - Grupo Loro Parque

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo canario de baloncesto 3x3 Poema del Mar ha ganando el FIBA 3x3 Lite Quest que se celebraba en Vigo logrando, de ese modo, su plaza para participar en el Challenger de Estados Unidos (EEUU), que la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) celebrará en Phoenix.

Con un conjunto compuesto íntegramente por jugadores canarios como --Arturo Fernández, Alberto Moreno, Fabio Santana y Javier Valeiras-, el Poema del Mar completó un torneo perfecto con cinco victorias en cinco encuentros, culminando en una final contra el Pando Mataró (Barcelona 3x3), actual número 18 del ranking mundial, a quienes vencieron por 17-14.

El acuario Poema del Mar, parte del Grupo Loro Parque, es uno de los recintos de este tipo más modernos del mundo, comprometido con la conservación, la educación ambiental y el apoyo constante al talento deportivo local. El vicepresidente del Grupo, Christoph Kiessling, destacó a través de una nota de prensa que están "inmensamente orgullosos de la hazaña lograda" por el equipo. "Ver el nombre de Poema del Mar en lo más alto de un podio internacional, representado por un talento 100% de nuestras islas, refuerza nuestro compromiso con la excelencia y la promoción de Canarias en el mundo”, sostuvo.

“Este triunfo no es solo una victoria deportiva, es el reflejo de la tenacidad y el espíritu competitivo que define a nuestra compañía", añadió Kiessling. Por su parte, Arturo Fernández, jugador del Poema del Mar, puso en valor un “verano trabajando duro" pese a quedar "a las puertas en semifinales o con el cuarto puesto en la Copa de España": "Pero sabíamos que este era nuestro momento. Vencer en la final a un equipo como el Barcelona 3x3, que está en el top 20 mundial, demuestra que podemos competir contra cualquiera”.

Esta victoria otorga al equipo un billete directo para el Challenger FIBA de Phoenix, en Estados Unidos, que se disputará los días 19 y 20 de septiembre. Este torneo es una de las paradas clave del circuito profesional, donde el Poema del Mar competirá contra los mejores equipos del planeta por una plaza en el World Tour, la máxima categoría del baloncesto 3x3 a nivel mundial.