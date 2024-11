España, a favor de las "cláusulas espejo" aunque admite que "no es fácil" por reticencias en países de la UE

Valentín Almansa, director general de Sanidad del Ministerio de Agricultura dice que hay tratar con "cuidado" el caso de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Valentín Almansa, ha defendido este miércoles la implantación de "claúsulas espejo" para la exportaciones de productos agrícolas de terceros países, si bien ha admitido que "no es fácil" por las reticencias que hay entre muchos países miembros de la UE aparte de que se debe tener especial "cuidado" en Canarias, dado tiene un régimen distinto y más restrictivo que emana de la orden ministerial de los años ochenta.

En una intervención por videconferencia en las 'Jornadas Conecta Europa' organizadas por el Parlamento de Canarias ha comentado que hasta ahora, los países que defienden las 'cláusulas espejo' son "minoritarios" pero cada vez hay "más países" que se suman a esta cuestión.

"Más pronto que tarde este será un debate que tendrá un final exitoso dentro de Europa", ha destacado, al tiempo que ha augurado que la UE fijará una "posición uniforme" respecto a esta cuestión.

Ha señalado que las negociaciones con otros terceros países "no son fáciles" porque sus requisitos "no están establecidos claramente en ninguna normativa", a diferencia de lo que ocurre en Europa, donde son "más transparentes" y también "no tan fáciles de cumplir".

No en vano, ha indicado que los requisitos europeos se basan en un "principio básico" y es que el control asegure que no se producen riesgos ni para la salud de las personas, la sanidad animal, la sanidad vegetal o el medio ambiente.

Así, ha señalado que "no es del todo cierto que los productos que entran por la Unión Europea no cumplan los requisitos europeos" pero ha precisado que sí podría darse el caso de que entre un producto que ha sido tratado con productos fitosanitarios prohibidos en la UE y que no deje residuos, pero lo ha reducido a "pocos" casos.

Almansa no ha ocultado que esto podría ser una "ventaja competitiva" para los terceros países por lo que desde el Ministerio de Agricultura se trabaja para que los operadores españoles tengan unas condiciones de trabajo "equilibradas, uniformes y justas".

Además ha indicado que este criterio hay que casarlo con la Organización Mundial de Comercio si bien ha incidido en que no afecta demasiado pues España es un país netamente exportador de productos agropecuarios, con un balance comercial positivo de 15.000 millones.

"Somos un país exportador, somos la séptima exportación mundial y como tal debemos competir. Nosotros defendemos un comercio mundial basado en reglas, porque eso es lo que nos permitirá seguir creciendo en el comercio exterior, y el establecimiento de esas reglas internacionales es lo importante, y en ese debate del establecimiento de reglas es donde tenemos que incluir toda esta cuestión de las cláusulas espejo y las condiciones de producción diferentes según los países de origen o destino", ha indicado.

NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE FRONTERAS

Ha defendido el nuevo sistema de control de fronteras, centralizado ahora en el Ministerio de Agricultura, y que ha acabado con el anterior, dividido entre Agricultura y Sanidad, y que era "poco eficiente" y generaba "ineficiencias y duplicidad de productos".

"Estamos empezando a construir un sistema de control mucho mejor, mucho más uniforme, mucho más eficaz", ha señalado, poniendo como ejemplo un proyecto piloto que se ha iniciado en el puerto de Algeciras que permite hacer controles "mucho más estrictos, mucho más duros y mucho más ágiles".

En el caso concreto de Canarias ha dicho que "es imposible" que las islas "sean autosuficientes" y además tienen unas condiciones agroclimáticas "muy especiales" que no le permiten producir "de todo" en cantidad suficiente.

Asimismo, dispone de un régimen de importación de productos vegetales o de origen vegetal diferente al resto de España y la Unión Europea para proteger a las producciones locales de las plagas, que serían "devastadoras" para el archipiélago.

Almansa cree que la orden es "satisfactoria" para Canarias, si bien esto hace que, en la práctica, Canarias opere como un país tercero, lo que implica que haya que tener "un poquito de cuidado" con los debates normativos.

"Canarias es un caso particular, hay productos que se pueden exportar o importar en la Unión Europea que no se pueden importar en Canarias", ha señalado.