La exconsejera Yaiza Castilla será la candidata de la Agrupación Socialista Gomera al Senado - ASG

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha anunciado este sábado la designación de Yaiza Castilla como candidata al Senado por La Gomera en las próximas elecciones generales, tras las reuniones celebradas por las asambleas locales de la formación y su comité ejecutivo.

Castilla, que ya representó a La Gomera en la Cámara Alta entre 2016 y 2019 y posteriormente ejerció como consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, estará acompañada en la candidatura por Fabián Chinea y Guacimara Barrera, como suplentes, según ha informado la formación este sábado en un comunicado.

La formación ha convocado una rueda de prensa para el próximo lunes, 19 de octubre, a partir de las 9:00 horas, en la sede de Agrupación Socialista Gomera, en San Sebastián de La Gomera, donde se ofrecerán los detalles de la candidatura.

En la comparecencia participarán los integrantes de la lista al Senado y el secretario general de ASG, Casimiro Curbelo.