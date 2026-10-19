Fallece un tercer migrante del cayuco que llegó el domingo a El Hierro con 100 personas

Archivo - Varios migrantes son ayudados al llegar al Puerto de La Restinga - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 19 (EUROPA PRESS)

Un migrante que se encontraba ingresado en el Hospital de El Hierro y que llegó a la isla el domingo en un cayuco con 100 personas a bordo que partió desde Gambia hace una semana ha fallecido, con lo que ascienden a tres las víctimas mortales, detallan a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas (PSOE), ha dicho que es "lamentable" que mueran personas en la ruta migratoria cuando tratan de luchar por una "vida mejor", subrayando además que hay muchos más fallecidos que no se conocen.

Armas ha destacado que se les trata de atender "lo mejor posible para que ese sueño que tienen de salir de sus tierras pues se cumpla" e insistido en lamentar estos nuevos fallecimientos en la ruta migratoria de África a Canarias.