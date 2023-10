Familiares del CAMP Las Longueras (Telde) llevan la gestión del centro ante la Diputación del Común

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Familiares de usuarios del CAMP San José de Las Longueras, en Telde (Gran Canaria) se han reunido con el Diputado del Común, Rafael Yanes, y la asesora del área de Discapacidad, Yésica González, para denunciar la situación que sufren en el centro

El CAMP dejó de suministrar agua embotellada a los usuarios para darles agua del grifo y la madre de una de las usuarias, Nereida Hernández, explica que "con todas las incidencias que han pasado desde el 2011 hasta ahora, esta ha sido la gota que ha colmado el vaso".

"Ya no es solo el tema del agua, es que mi hija llega a casa con magulladuras y golpes", señala en una nota remitida por la institución.

Los familiares trasladaron a Yanes que quieren que "acabe" la situación que se está viviendo en el centro, que "cuiden" de los usuarios y que se garantice que está adaptado a sus condiciones. Además, insistieron en que "esto no se acaba aquí".

El Diputado del Común, por su parte, añadió que "cuando un servicio público "sensible", como es un centro de discapacidad gestionado por una empresa privada, desde la institución preguntan por el sistema de inspección porque "es la única herramienta pública para garantizar una adecuada prestación de servicio, en este caso para garantizar los derechos de los usuarios".

Yanes señaló que ante la "gravedad" de los incumplimientos trasladados por los familiares hacen una valoración previa y preguntan a las administraciones.

A partir de ahí apuntó que existen cuatro posibilidades, "que no exista vulneración y se archiva, que no parece el caso, que, aunque no exista vulneración, se hagan sugerencias a la administración --en este caso al Cabildo de Gran Canaria--; que exista una vulneración de derechos y en este caso se envía recomendación que debe ser cumplida o justificada su incumplimiento o incluso enviarlo a la Fiscalía".

Por ello, el Diputado del Común se comprometió a solicitar el pliego de condiciones para saber si se cumple, saber si el personal cuenta con formación y si es el mismo de los festivos y fines de semana y el número de inspecciones que se hace al centro.