Fernando Clavijo (CC) anuncia un paquete de medidas para iniciar la "remontada" del campo canario

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Coalición Canaria a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado un paquete de medidas que pondrá en marcha "desde el minuto uno" a partir del próximo 28 de mayo para iniciar la "remontada" del campo canario y volver a "ponerlo por delante en empleo, innovación y formación".

Así lo ha avanzado en la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (FEAGA) junto al candidato al Parlamento, Mario Cabrera, y a la cabeza de lista al Cabildo, Lola García, donde subrayó que el sector "no se merecía a un Gobierno que no solo no ha gestionado ni ha estado al lado de los agricultores, ganaderos y pescadores, sino que ha hecho que el sector sea noticia por un escándalo que ha tenido su epicentro precisamente en esta isla".

Clavijo reconoció que no se entiende Canarias sin el sector primario y, por tanto, anunció un plan para recuperar el campo canario y corregir los cuatro años de abandono de un sector estratégico para las islas. Entre esas medidas destacó la reducción del impuesto especial del combustible, la bonificación al mantenimiento del empleo a través de una reducción del IRPF o el impulso a la comercialización interinsular.

En este contexto, el candidato apuntó que el Gobierno de Ángel Víctor Torres "no solo no ha estado a la altura, sino que se ha olvidado de un sector que no solo tuvo que hacer frente a una pandemia que pasó como una apisonadora sobre las granjas, las ganaderías y los cultivos, sino que han tenido que hacer frente a la subida de precios y lo han tenido que hacer solos, sin ningún tipo de ayudas".

Tal y como incidió Clavijo, "sacarremos al sector primario del vagón de cola porque ya lo hemos hecho los nacionalistas y porque es un sector que genera empleo, riqueza, que es identidad, paisaje y que tiene futuro, aunque el Gobierno socialista con su gestión lo haya llevado al pasado".

La recuperación del programa 'Crecer Juntos' puesto en marcha en el anterior mandato por Coalición Canaria es otro de los compromisos de Clavijo para "establecer alianzas sólidas entre el sector primario y el resto de los sectores, restauración y distribución, pero especialmente el turístico".

El candidato sostuvo que es necesario asumir los retos y desafíos del sector, entre ellos el de la soberanía alimentaria, la simplificación administrativa y la dignificación del trabajo para evitar que el sector y el paisaje "sigan perdiendo músculo y languidezcan". Fernando Clavijo confió en que "la ola canaria hable en las urnas el próximo 28 de mayo para que sectores como el primario vuelvan a ocupar un lugar prioritario en la agenda del próximo Gobierno de Canarias".

"ISLA DE SEGUNDO NIVEL".

El candidato al Parlamento de Canarias, Mario Cabrera, apuntó a Coalición Canaria como "la garantía de que Fuerteventura deje de estar considerada por el Gobierno de Canarias como una isla de segundo nivel" y puso como ejemplo precisamente la principal feria agraria y ganadera de toda Canarias.

"El Gobierno no tiene un stand digno en la cita del sector primario más importante del archipiélago, una feria que ha sido declarada de interés autonómico por el Parlamento de Canarias y a la que el Gobierno actual da la espalda", afirmó.

Por su parte, la cabeza de lista al Cabildo de Fuerteventura, Lola García, aseguró que no se trata solo de inyectar recursos en el sector, pues el sector "necesita y pide un plan estratégico y es precisamente eso en lo que me comprometo a impulsar en el Cabildo a partir del próximo 28 de mayo", anunció.

Entre las medidas de esa hoja de ruta para el sector se refirió a medidas específicas para el transporte. Precisamente, García reclamó la actualización de los costes tipo del transporte de mercancías incorporado por los nacionalistas a los Presupuestos Generales del Estado y que "sigue sin cumplir" el Gobierno socialista. "Este incumplimiento -denunció- supone que poner un container de insumos ganaderos en Fuerteventura cueste hoy 10.400 euros frente a los 4.400 euros de hace unos años".