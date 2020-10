El Festival Danzattack celebra en El Sauzal sus diez años de danza y cine

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha acogido este jueves la presentación de la décima edición del Festival Internacional de Danza y CineDanza, Danzattack2020, que tendrá lugar en el municipio de El Sauzal a partir de mañana viernes y hasta el próximo 11 de octubre.

El Festival ha galardonado de manera individualizada a Miguel Navarro y Rosalina Ripoll, del Centro Internacional de Danza Tenerife, con el 'Premio de Honor Por Amor a la Danza, Danzattack2020', y toda la programación se puede consultar en la web www.danzattack.com.

En la presentación, la consejera insular de Educación, Museos, Juventud y Deporte, Concepción Rivero, destacó la importancia de "un festival con tanta relevancia que este año celebra su décima edición". De la misma manera, Rivero agradeció al municipio de El Sauzal "su apoyo decidido a la cultura"

El director artístico del Festival, Juan Reyes, destacó que este año se apuesta por "una edición compacta pero que no deja de ser variada con propuestas de mucha calidad"; mientras que el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, señaló que desde el Ayuntamiento "no se dudó ni un momento en volver a apoyar la cultura desde que se ha permitido". "Somos un ejemplo claro de apuesta por la Cultura", remarcó.

También intervino en la rueda de prensa la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, que destacó la "espectacular selección de obras de esta edición de Danzattack" y se alegró de que "proyectos como éste, que son esenciales para el desarrollo cultural, sigan adelante con buena salud".

PROGRAMA.

La actividad de esta décima edición comenzará este viernes en el Teatro El Sauzal con la programación de Danza en vivo (20.00 horas), donde se exhibirán las obras 'Cara B', de Ballets de Tenerife (Preestreno); 'Abducida', de Melisa Calero (Estreno en Canarias); 'Invisible', de Daniel Morales; y Niágara, de La Intrusa (Estreno en Canarias).

Danza en vivo continuará desarrollándose el sábado, a las 20.30 horas, con las obras 'Wonder fool world', de Alma Steinier (Estreno en Canarias); 'Madre', de la Compañía María Mora; 'AlBorde', de Alejandra Illmer (Estreno); 'Out of the blue', de Strange Strangers (Estreno en Canarias); 'El Hijo' (fragmento), de Daniel Abreu (Preestreno). Ese mismo día, a partir de las 11.00 horas, tendrá lugar el Taller de danza impartido por Danielle Huyghe y Alexandra Verschuuren y la masterclass de música para danza, impartido por Guillem Góngora.

También será el Teatro El Sauzal el espacio donde se celebre el día 4, a partir de las 11.30 horas, el V Encuentro Regional de Danza Escolar, que en este 2020 exhibirá las siguientes obras: 'Serenade', de E.M. Ballet El Sauzal; 'Entre Lauretta y Carmen', de Escuela de Danza de Tacoronte; 'La Bayadera, Danza de Manu', de Escuela Lecuona; 'Nuvole Bianche', de Escuela María Mora; 'Ellos', de Espacio Fetén; 'Alma', de Eleven Dance Centre. Además, este mismo día, se hará entrega, las 12.30 horas, a Miguel Navarro y Rosalina Ripoll de sus respectivos 'Premio de Honor Por Amor a la Danza'.

El calendario de esta presente edición del Festival Internacional de Danza y CineDanza continúa del 5 de octubre al 7 de octubre con el X Certamen Internacional de CineDanza, que este 2020 ha recibido 1916 trabajos y que se celebrará de manera correlativa en los siguientes espacios: Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz (5 de octubre-19.00 horas); Centro Penitenciario Tenerife II de La Esperanza (6 de octubre-10.00 horas); TEA Tenerife Espacio de las Artes de Santa Cruz de Tenerife (6 octubre-20.00 horas); y Equipo PARA de Santa Cruz de Tenerife (7 de octubre-20.00 horas).

El 9 de octubre, la programación se centralizará en el Casa de la Cultura de El Sauzal. A las 18.00 tendrá lugar el X Foro Regional de Artes Escénicas, bajo la temática 'En vivo o en directo' ¿El trabajo on-line como alternativa?; a partir de las 19.30 horas se llevarán a cabo las proyecciones y la entrega de premios de X Certamen Internacional de CineDanza. La actividad en esta jornada de viernes concluirá (20.15 horas) con otra entrega del programa de Danza en Vivo, con la obra 'Nunca Antes', de María Hernando Blasco (Estreno en Canarias).

El mismo Espacio de la Casa de la Cultura servirá un día más tarde de escenario a partir de las 11.00 horas para Encuentro de Profesionales de la Gestión Cultural de Canarias y para el Taller de danza contemporánea sobre técnicas de improvisación impartido por María Hernando Blasco.

Las Danzas Urbanas tomarán el protagonismo en el último día de celebración del Festival. La plaza de El Príncipe, de El Sauzal acogerá a partir de las 15:00 horas IV Foro Regional de Danzas Urbanas, mientras que a las 16.30 horas se celebrará el X Campeonato de Danzas Urbanas, a cargo de Allstyle crews, shows & battles, que incluye Showcases & Battles y Live urban music.