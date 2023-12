El Festival Internacional 'El Mundo en un Piano' clausura su séptima edición con un homenaje a Tete Montoliu

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Festival Internacional 'El Mundo en un Piano' concluirá este sábado con un homenaje a la figura y la obra del pianista Tete Montoliu (Barcelona 1933-1997) por el aniversario de su 90 cumpleaños.

Según informa la organización, la jornada final de la cita, que está promovida por la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria y Fábrica La Isleta, comenzará a las 19.00 horas en la Sala de Exposiciones del Auditorio Alfredo Kraus con la presentación del libro 'Round About Tete. Una mirada coral a la vida y obra de Tete Montoliu' a cargo de su autor, Pere Pons Macias.

Ya a las 20.30 horas, la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio acogerá el concierto 'Memorial Tete Montoliu' ofrecido por artistas referentes de la escena musical nacional e internacional actual.

Entre los mismos se encuentran el contrabajista Horacio Fumero, la vocalista Laura Simó, el pianista Ignasi Terraza y el baterista David Xirgu. Junto a ellos, y como artistas invitados están los pianistas José Alberto Medina y Albert Bover.

El eje principal del repertorio del concierto del Memorial está centrado en una selección de piezas que definen el universo de Tete Montoliu, ya sea a través de los 'Potpurrí de Blues de Montoliu'; otros temas que solía tocar como Milestones, de Miles Davis, así como composiciones a las que pondrá voz Simó como: Lush Life, Watch What Happens, It's Allright with Me, Jo Vull Que M'Acaricis, --música y letra de Tete Montoliu--, y los de aquellos músicos y géneros que reinterpretó con el sello que lo distinguió entre los más grandes.