FICMEC acogerá la presentación del último libro de Clive Oppenheimer

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) presentará 'Mountains of fire, la vida de la secreta de los volcanes', el último libro de Clive Oppenheimer. FICMEC va más allá del cine tocando varias parcelas relacionadas con el medio ambiente. Es el caso de la novena edición de las jornadas Vulcanalia, coordinadas por la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello.

El vulcanólogo y profesor de la Universidad de Cambridge hablará sobre su trabajo este martes 28 de mayo a las 15.30 horas en la Casa de Piedra de Garachico en el marco de las jornadas Vulcanalia.

Oppenheimer ha participado en algunos largometrajes del cineasta Werner Herzog. Sus investigaciones y su capacidad divulgativa captaron la atención del director alemán, que lo incluyó en la película 'Encounters at the end of the world'. Después de aquel encuentro han rodado juntos dos documentales más, 'Fireball' e 'Into the Inferno'.

En Vulcanalia también se contará con la presencia de dos personalidades de la vulcanología a nivel internacional: María Fernanda Martínez Báez Téllez y Benjamin Van Wyk des Vries. La primera de ellas es licenciada en Biología y Doctoranda en Geología por la Universidad Autónoma de México (UNAM). Tiene experiencia en relaciones comunitarias y más de diez años de experiencia en el proyecto Geopedregal de la UNAM.

Por su parte, Van Wyk des Vries es profesor de vulcanología en el Laboratorio de Magmas y Volcanes de la Universidad Blaise Pascal (Francia). Es licenciado en Ciencias de la Tierra y Geología por la Universidad de Londres. Cuenta con un doctorado por la Open University sobre La Evolución Tectónica y Magmática de Nicaragua. Su campo de investigación se centra en el aspecto volcano-tectónico ('arquitectura volcánica'). También en los deslizamientos volcánicos y avalanchas de rocas, volcanes monogenéticos y peligros volcánicos.

Los tres expertos estarán compartiendo su experiencia durante la celebración de las jornadas de vulcanología Vulcanalia durante el martes 28 y miércoles 29 de mayo en Garachico.

Memoria Mágica agotó todas sus entradas para su sesión del martes 28 de mayo. Por eso, FICMEC ha dispuesto una segunda sesión para el domingo 2 de junio a las 11.00 horas en el antiguo convento de San Francisco. En esta ocasión, se recordará a las Fiestas del Cristo de Garachico.