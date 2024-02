El Gobierno de Canarias recuerda las recomendaciones para evitar riesgos debido a la prealerta por fuerte oleaje

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos desde las 00.00 horas de este sábado, por lo que ha recordado las recomendaciones para evitar riegos en el mar.

Según informa el Gobierno regional, esta decisión se ha adoptado en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En ese sentido, las previsiones apuntan mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del oeste y/o noroeste de 2 - 3 metros de altura.

Por su parte, el mayor oleaje llegará al litoral norte y oeste de La Palma y El Hierro, aunque afectará también a las costas de La Gomera, del norte de Tenerife y Gran Canaria, así como del norte y oeste de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

También influirán las mareas vivas de luna nueva y se debe tener en cuenta las pleamares del sábado: 01:00-01:35 y 13:30-14:05 horas y del domingo: 01:45-02:20 y 14:15-14:45 horas.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias recomienda a la población que extreme las precauciones en las costas de las Islas e insiste en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección para evitar riesgos en el mar.

Es importante evitar los paseos por la costa y no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa. Es conveniente aplazar las actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia y, si se aprecia cierto oleaje fuera de lo normal, no permanecer cerca del mar, ni acercarse aunque se calme de repente.

Además, es fundamental no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje.

Asimismo, en las playas con bandera roja está prohibido el baño y se debe evitar acceder al mar en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento.