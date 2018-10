El Gobierno de Canarias regula la situación laboral de 7.294 personas en el primer semestre del año

Publicado 10/08/2018 12:23:55 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Canarias ha regulado la situación laboral de 7.294 personas que no tenían contrato o era fraudulento y no se correspondía con la realidad en el primer semestre del año, según indicó la consejera regional de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido.

Así lo apuntó tras el encuentro con los responsables de Trabajo para planificar las actuaciones que se desarrollarán el próximo año para controlar el fraude en la contratación y la prevención de riesgos laborales entre otros, según informó el Gobierno canario en nota de prensa.

Ante estos datos, Valido señaló que "solo en seis meses han redundado en la mejora de las condiciones laborales de más de 7.000 personas que estaban desempeñando su trabajo en situación irregular", agregando que para el próximo año se pretende seguir vigilando este tipo de fraudes, sobre todo, la economía sumergida, puesto que "supone un agravio a los derechos laborales de muchas personas que al no estar dados de alta en la Seguridad Social, o no cotizar por el tiempo real que trabajan, no pueden disfrutar de las pensiones que les corresponden cuando se jubilan o de las ayudas por desempleo si dejan de trabajar".

Asimismo, agregó que la irregularidad laboral repercute "directamente en la incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".

En cuanto a la actuación de la Inspección durante el primer semestre de 2018 ha permitido realizar 6.500 visitas a centros de trabajo y finalizar 14.454 órdenes de servicio. Por materias, 2.462 han sido órdenes en materia de seguridad y salud; 2.833 de relaciones laborales; 515 de empleo; 20 de extranjeros; 6.846 de economía sumergida e irregular; y 689 fueron otras actuaciones.

Respecto a los 2.289 empleos aflorados, 1.187 no tenían alta en la Seguridad Social; 493 fueron altas de oficio; 45 extranjeros trabajando sin permiso de trabajo; y 564 fueron incrementos de tiempo de trabajo superiores al 50 por ciento.

Finalmente, Valido ha incidido en que el objetivo principal de la actuación de la Inspección es "acabar con la irregularidad y que los trabajadores estén en las condiciones a las que tienen derecho en cuanto a salario, contrato y también en cuanto a sus condiciones de salud y seguridad".