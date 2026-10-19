El Gobierno canario asume las competencias en evaluación ambiental de Moya (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo canario ha aprobado este lunes, en Consejo de Gobierno, el proyecto de decreto por el que asume las competencias en evaluación ambiental del municipio de Moya (Gran Canaria).

Esta delegación, según ha informado el Gobierno de Canarias en nota de prensa, ha sido solicitada por el propio ayuntamiento y se suma a las de otros 27 municipios que ya han adoptado esta medida, prevista en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.

Por ello, el expediente ha sido impulsado por la Consejería regional de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, indicando el titular de la misma, Manuel Miranda, que esta iniciativa es una "muestra más del apoyo" que el Gobierno canario está prestando a los municipios del archipiélago para actualizar su ordenación territorial.

Miranda expone que la motivación del expediente "responde a la falta de recursos de muchos" municipios de Canarias, especialmente de los considerados de reto demográfico como, dijo, Moya, para los que "resulta imposible constituir un órgano de tramitación ambiental debido a la escasez" de recursos humanos.

Sin embargo, añadió, que estos informes "son indispensables para buena parte" de la tramitación del planeamiento y para impulsar proyectos relacionados con el desarrollo socioeconómico de los ayuntamientos, tales como la construcción de viviendas, la creación de empleo o la dotación de servicios.

De esta forma, cuando entre en vigor el decreto aprobado en Consejo de Gobierno, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental asume, en el caso de Moya, tanto la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipal como de la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el ayuntamiento.

Miranda ha señalado que el Gobierno canario colabora con los ayuntamientos a través de diversas líneas de trabajo para "potenciar tanto la actualización del planeamiento como el impulso a proyectos".

En este sentido, expuso que la propia consejería tramita varios planes generales (La Orotava, Mazo, Arico, Arrecife, Firgas y Yaiza), al tiempo que a través de la empresa pública Gesplan se mantiene el servicio de asistencia técnica en esta materia para los municipios que así lo requieran.

Finalmente ha indicado que también se han recuperado durante este mandato las subvenciones para impulsar los planes generales, así como sus modificaciones y adaptaciones, que suman ya más de ocho millones de euros, y se ha puesto en marcha una oficina de consultas jurídicas.