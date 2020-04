Gobierno canario no avanza fecha para iniciar el desconfinamiento, donde habrá que mantener la "disciplina"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, así como de Sanidad y portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, no ha querido este jueves avanzar la fecha en la que se iniciará en el archipiélago el plan de desconfinamiento.

Pérez ha incidido este jueves, en la rueda de prensa telemática tras el Consejo de Gobierno, en el mensaje que se ha trasladado ya desde el Gobierno central en cuanto a que "la desescalada se adaptará a cada territorio pero deberá ser coordinada".

Por ello, al ser cuestionado por la posibilidad de que el lunes 27 de abril Canarias pueda iniciar el desconfinamiento, Pérez ha subrayado que la "fecha inicial la dirá el Gobierno" central al igual que las prórrogas del estado de alarma, cuyas continuaciones han sido aprobadas después en el Congreso de los Diputados.

"No se si el lunes, hay que pensar que es un proceso en el que cada paso debe ser suficiente para dar el siguiente y no dar marcha atrás. Creo que no habrá una situación en la que todos los canarios salgan al mismo tiempo", apuntilló.

Pérez indicó que en el Consejo de Gobierno de este jueves ha estado invitado el profesor Luis Serra, que es el portavoz del Comité de Expertos que asesora al Ejecutivo regional en la pandemia por el coronavirus, quien ha expuesto las líneas generales del plan de desconfinamiento que Canarias pretende presentar al Ministerio de Sanidad.

Esta propuesta establecida bajo el asesoramiento de los expertos, matizó Pérez, el Gobierno canario "tiene que hacerla suya para llevarla a la práctica en su momento", ya que hizo hincapié en que "es mucho más complicado" llevar el desconfinamiento, que el confinamiento porque las "exigencias organizativas y de control son mucho mayores", de ahí que no ha querido avanzar las medidas de esta propuesta.

De todos modos, añadió que las medidas se distribuirían en varias fases, si bien para pasar de un tramo a otra se implantarán medidores, y se pasará de uno a otro siempre que las primeras fases del desconfinamiento "vayan bien". Así se plantean medidas sanitarias que tienen que ver con transportes, horarios comerciales o controles, entre otros.

El portavoz del Gobierno canario ha considerado que son propuestas "razonables" pero será el Ejecutivo central el que debe "arrancar el motor" del desconfinamiento, aún así puntualizó que responsables del Gobierno central han expuesto que el archipiélago tiene "condiciones ventajosas para poder poner en marcha el desconfinamiento", de ahí que espera que se puedan aplicar las propuestas.

"DISCIPLINA"

Para el inicio del desconfinamiento Pérez ha considerado "crucial" la capacidad de la sociedad para mantener la "disciplina", ya que si hasta ahora ha cumplido "muy bien" el confinamiento, sí que reconoció que las normas que "vienen ahora son más complicadas porque habrá horarios o habrá días, o grupos de personas, actividades económicas que podrán hacerse".

Será en ese momento, dijo, cuando la sociedad se 'juegue' la conservación del patrimonio de salud que se ha construido "entre todos" en este mes.

INDUSTRIA TURÍSTICA

Por otro lado, señaló que la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, les ha trasladado en el Consejo de Gobierno los planes de recuperación turística que expondrá al Gobierno central para que "sea consciente del impacto" que tiene el turismo en el archipiélago y con el fin de salir de esta crisis "fortalecidos y como un destino seguro" en el aspecto sanitario, para ponerlo como "atractivo específico".

En este marco, afirmó que el Gobierno canario busca que la industria turística "no esté cerrada sino el tiempo imprescindible", si bien no pudo dar una fecha de cuándo empezarán a abrir bares, restaurantes y hoteles, y "tampoco se conoce si los restaurantes podrán abrir como antes".

Así, dijo que la idea del Gobierno de Canarias es que en "todas esas medidas hay que implantarlas con los sectores".