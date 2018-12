El Gobierno canario promueve espacios escolares creativos para favorecer el aprendizaje

Publicado 18/12/2018 14:43:01 CET

El Gobierno de Canarias está trabajando en el proyecto 'Espacios Creativos de Canarias', inspirado en el modelo de aulas de futuro (Future Classroom Lab) de la European SchoolNet, una propuesta de reconfiguración del aula tradicional con el fin de convertir los espacios escolares en entornos agradables e inspiradores que favorezcan el aprendizaje y sean capaces de provocar el cambio que necesita la enseñanza del siglo XXI.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, inauguró esta mañana el aula piloto de espacio creativo del Centro del Profesorado de La Laguna y el Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab), que junto con el que se encuentra en el Centro del Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria, constituyen el punto de arranque del proyecto.

Fernando Clavijo destacó que estos Espacios Creativos de los CEP de Canarias se han creado con el objetivo fundamental de dar a conocer al profesorado de las islas este modelo de aula que integra pedagogía, tecnología y espacios inspiradores: "Son, por tanto, aulas donde el alumno investiga, interactúa, intercambia, desarrolla, crea y presenta sus propias iniciativas".

Clavijo explicó que el proyecto "pretende inducir la reflexión sobre la importancia que tienen los espacios escolares e impulsar su transformación para convertirlos en entornos confortables que brinden al alumnado el escenario perfecto para poder disfrutar de una experiencia de aprendizaje creativo y emocionante, que le facilite la adquisición de las competencias y saberes necesarios en el siglo XXI".

Por su parte, Soledad Monzón subrayó que estos espacios "son el escenario perfecto para abordar la transformación e innovación educativa necesaria en la época actual". Indicó que en el diseño de esta iniciativa han reunido e integrado todo el capital de conocimiento y experiencia acumulada a lo largo de los últimos años, en el desarrollo de los diversos proyectos para la integración educativa de las TIC y para la innovación educativa en Canarias.

Monzón se refirió a todas las medidas de aportación tecnológica, de recursos humanos y de formación puestas en marcha esta legislatura para hacer frente a las expectativas y retos que plantea el nuevo paradigma educativo con la introducción de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la enseñanza, tales como la conexión de todos los centros de educación obligatoria con banda ancha o la digitalización de las aulas y la elaboración de programaciones digitales, a través del programa Brújula 20, entre otras.

NUEVO MODELO DE AULA.

Los espacios creativos son un modelo de aula o espacio escolar que contempla distintas zonas de aprendizaje: de interacción, de investigación, de desarrollo, de intercambio, de creación y de presentación. En este modelo de aula se concede un papel relevante a la pedagogía y a la integración curricular de la tecnología.

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) ha creado y coordina una Red de Embajadores y Embajadoras representando a cada comunidad y ciudad autónoma, para realizar tareas de difusión, apoyo y formación en su ámbito de gestión.

En Canarias, el Área de Tecnología Educativa (ATE) de la Consejería de Educación y Universidades participa en esta red, por lo que la idea del proyecto de 'Espacios Creativos de Canarias' surgió al considerar que la propuesta de Future Clasroom Lab, creada por European Schoolnet y las que se estaban llevando a cabo ya dentro del Proyecto FEDER sobre el Uso y Calidad de las TIC en el Entorno Educativo, estaban perfectamente alineados.

El modelo pedagógico de estas aulas piloto se muestra al profesorado a través de diversos talleres o actividades que se ponen en práctica en las distintas acciones formativas que se ofertan en los centros del profesorado.

Además, el Programa Brújula 20 facilita materiales educativos digitales, en forma de programaciones didácticas con sus correspondientes situaciones de aprendizaje y recursos para su aplicación, que favorecen el uso de metodologías innovadoras, la integración curricular y el uso eficaz de las TIC.

Las aulas han sido dotadas con recursos propios de los Centros del Profesorado, con la cesión de lotes de tabletas digitales, pantalla interactiva, gafas virtuales y cámara 360º por parte de Samsung, así como con dotaciones a través de los proyectos coordinados por el Área de Tecnología Educativa de la propia Consejería.

Para la difusión y publicidad del proyecto, se ha iniciado también una campaña en la que los centros educativos del archipiélago que hayan empezado a transformar sus espacios muestran al resto de centros estos cambios a través de la web de espacios creativos.

DISEÑO DE LAS AULAS PILOTO.

El diseño de las aulas piloto de espacios creativos pone el foco en la idea de mostrar y hacer visible un aula versátil y reconfigurable. Se trata de espacios en donde se puedan aprender todas las habilidades y competencias que necesitan los ciudadanos del siglo XXI: trabajo en equipo, habilidades para la resolución de problemas, comunicación eficaz, capacidad de síntesis y de argumentación, análisis y procesamiento de información, investigación, creatividad, etcétera.

La propuesta de transformación de espacios en el Centro del Profesorado de La Laguna cuenta con zonas de presentación -con pantalla digital interactiva y aula de dispositivos móviles-, una zona de desarrollo -que incluye un taller en el que el alumnado creará el aula de sus sueños-, una zona de interacción -con un taller de robótica y de pensamiento computacional-, un área multimedia -con una taller sobre el uso del croma-, zona sobre tendencias, metodología y tecnologías en el ámbito educativo, así como un espacio de radio digital escolar.

Estos espacios cuentan también con un Laboratorio de Fabricación Digital, el denominado FabLab inaugurado por el presidente esta mañana, que constituye un espacio para experimentar con diferentes procesos y herramientas en este tipo de fabricación.

De esta forma, en esta zona se llevarán a cabo actividades en las que el alumnado aprenderá a utilizar los programas para realizar los diseños 3D, como el Tinkercad, que permite al alumnado dibujar, diseñar e imprimir sus propios objetos en tres dimensiones, desarrollando su pensamiento analítico y creativo.

La idea es consolidar este Laboratorio de Fabricación Digital como espacio de apoyo a las diversas materias y grupos de trabajo de los diferentes centros educativos y, al mismo tiempo, con una formación continua y amplia que garantice la mejora de la innovación en el sistema educativo y favorezca las prácticas de las denominadas áreas STEAM -Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas-, y el trabajo multidisciplinar en la línea de los sistemas educativos de referencia. Para conseguir este objetivo, es necesario que la formación sea constante y dirigida a todos los sectores educativos: alumnado, profesorado, familias, personal de administración, etcétera.

Pero este laboratorio no debe centrarse únicamente en la innovación educativa basada en la tecnología, ya que esta se concibe como una infraestructura esencial pero no como un fin en sí misma. Por eso, se pretende que sea un espacio de debate, de creación, de técnicas de aprendizaje y de compartir conocimientos. Se trata de crear un entorno donde sea posible afrontar retos y aplicar enfoques que no pueden ser abordados en otros espacios institucionales.