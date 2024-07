Gobierno y CCAA abordan mañana el reparto de menores migrantes solos, con el PP como clave y sin "plan B"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno abordará este miércoles con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto de menores migrantes no acompañados entre los territorios.

La reunión tendrá lugar en Tenerife, en la sede de Presidencia del Gobierno a partir de las 17.00 horas, con la incógnita aún de si el PP apoyará o no la iniciativa y sin "plan B".

El principal objetivo del encuentro será abordar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas acojan a niños migrantes no acompañados de forma "solidaria y vinculante" con los territorios de llegada. Canarias tiene actualmente cerca de 6.000 menores y la propuesta del Ejecutivo es que el tope contemplado esté entre 2.000 y 3.000.

La intención del Gobierno es llevar al Congreso la reforma de la norma en julio, bien a través de una proposición de ley o de un decreto ley, que tendría que ser convalidado por la Cámara. Sin embargo, ello depende del apoyo del PP, al que el Gobierno ha pedido este martes "responsabilidad", "altura de miras" y una "posición común" en esta cuestión.

"Plan B no hay porque no tenemos un apoyo suficiente para modificar la ley con otros apoyos, pero lo importante es que lo saquemos. Estamos tendiendo la mano al máximo", ha asegurado este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en rueda posterior al Consejo de Ministros sobre si no consigue el apoyo del PP para reformar la Ley de Extranjería.

En todo caso, Torres ha indicado que no tiene "en la cabeza" que el PP vote en contra de una modificación legislativa. "Tenemos claro que Vox no la va a votar, de ello Vox ni ha acordado en Canarias el texto que han acordado todas las fuerzas, ni nos manifestó en la reunión que tuvimos con ellos ninguna posibilidad de apoyo, ni siquiera de abstención. Es más, su tesis es clara, con respecto a los menores no acompañados, es devolverlos", ha asegurado sobre el rechazo a la propuesta por parte de la formación liderada por Santiago Abascal.

En esta misma línea, Vox ha avisado al PP que dará por rotos los pactos autonómicos si no evita ese reparto de menores migrantes, a lo que el portavoz del PP, Borja Sémper, ha indicado este martes que el PP es un "partido de Estado". Asimismo, ha rechazado las "amenazas" de la formación de Santiago Abascal."Ni nos impresionan los órdagos de Vox, ni nos sentimos presionados por las amenazas del Gobierno, ha enfatizado.

EL PP PIDE UN FONDO DE CONTINGENCIA

Además, Sémper ha asegurado que las comunidades gobernadas por su partido acudirán este miércoles al encuentro con el Ejecutivo con la propuesta de atender a los menores migrantes no acompañados "hasta el límite de su capacidad". Sin embargo, ha esbozado una serie de condiciones, como un fondo de contingencia "con dinero suficiente" para las autonomías porque si no se dan medios se estarán "generando condiciones de inseguridad" ciudadana. Además, ha subrayado que ese acogimiento debe producirse en "todas" las comunidades "sin excepción".

En cuanto a las comunidades gobernadas por el PP, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido este martes en que Galicia es una "tierra solidaria", pero ha incidido en la necesidad de que el Gobierno lleve a cabo una "distribución equitativa" de los menores migrantes con la financiación precisa. En la misma línea se ha mostrado Extremadura, que ha expuesto que "es solidaria" pero "necesita medios".

Igualmente, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que, "como tierra de acogida", estará "a la altura de la situación" en el reparto de menores migrantes pese "a la incompetencia del gobierno de Sánchez".

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado este martes que la comunidad autónoma "no puede aguantar más" la acogida en solitario de menores migrantes que llegan a sus costas y ha pedido ayuda al Estado español y a Europa. "Canarias no puede aguantar más, entre otras cosas, porque no podemos garantizar una atención digna a esos niños y niñas que llegan a nuestras costas", ha afirmado.

VALDRÍA CON LA ABSTENCIÓN DEL PP

Fuentes del Gobierno advierten de que si este miércoles el PP no está por la labor, hay un problema que tiene Canarias porque el Gobierno no puede sacar a los menores. Además, han reconocido que aprobar el reparto a través de Real Decreto-Ley y no de una proposición de Ley comporta un problema jurídico ya que hay cuestiones de competencias autonómicas que no te permite el decreto y recuerdan que valdría con que el PP se abstuviera.

El Ejecutivo lamenta que la solidaridad no ha funcionado para justificar la reforma y hacer el reparto obligatorio y ha recordado que sólo han salido 36 menores de Canarias.

Canarias cuenta en estos momentos con 6.000 menores en su territorio de un total de 14.000 que hay en toda España y de los que se está hablando es del reparto de unos 3.000 en un año y para eso la colaboración de las comunidades autónomas es imprescindible.

Finalmente, apuntan que las regiones que históricamente han hecho más esfuerzo han sido País Vasco y Cataluña, pero añaden que la petición de Junts de dejar fuera del reparto a Cataluña no es aceptable.

Según han asegurado fuentes ministeriales a Europa Press, la reunión estará presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que estará acompañada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Asimismo, han confirmado la asistencia de las comunidades gobernadas por el PP. Algunas, acudirán de forma presencial y otras remota.