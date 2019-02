El Gobierno defenderá en el Debate de la Nacionalidad que va "por buen camino"

Publicado 18/02/2019 15:15:29 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha dicho que el presidente, Fernando Clavijo, defenderá su gestión en el Debate de la Nacionalidad que arranca mañana incidiendo en que Canarias va "por buen camino".

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, ha destacado el "balance positivo" de la gestión a partir del descenso del paro, las listas de espera y la mejor redistribución de la riqueza, gracias a la mejora de la financiación autonómica y la política fiscal.

No obstante, ha apuntado que el plan del Gobierno "no acaba a los cuatro años" y tiene la intención de "seguir adelante", realizando también "autocrítica" en las cosas "que no han funcionado bien y se pueden corregir".