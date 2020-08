El Gobierno ve "preocupante" el coronavirus en Las Palmas de Gran Canaria y prepara medidas específicas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado este jueves que el impacto del coronavirus en Las Palmas de Gran Canaria es "preocupante" en la mayor parte de sus zonas básicas de salud por lo que se van a estudiar medidas específicas que ayuden a aminorar la incidencia de los casos.

En una rueda de prensa celebrada tras una reunión extraordinaria del Consejo ha apuntado que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, se van a coordinar para fijar algunas actuaciones concretas que no pasan por aplicar confinamientos por barrios o por zonas.

"No hay seguridad de que un confinamiento diera resultados inmediatos, no se recomiendan desde el comité científico", ha indicado, si bien no ha ocultado que "ocurre algo" en la ciudad, y especialmente relacionado con la población joven.

Pérez no cree que se deba al uso de las playas --ha puesto como ejemplo que en Granadilla, con una concurrida playa como la de El Médano los datos son mejores-- y se plantea a modo de hipótesis si se relaciona con el ocio nocturno o los encuentros familiares.

"Vamos a concentrarnos para reducir los casos y reforzar la vigilancia", ha señalado, dejando claro que es "difícil" si se producen en entornos privados si bien valoró que la Covid-19 evoluciona de forma "creciente" en el archipiélago y sigue "a mucha distancia" de otras regiones europeas.