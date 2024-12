Los grupos del cuatripartito y Vox rechazan tramitar en el Parlamento una tasa turística en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del cuatripartito --CC, PP, ASG y AHI--, con apoyo de Vox, han rechazado este miércoles iniciar la tramitación parlamentaria de dos proposiciones de ley promovidas por PSOE y NC-BC, y que contaban con el criterio desfavorable del Gobierno de Canarias, para implantar una tasa turística con recaudación finalista que podría dejar entre 150 y 250 millones al año en el archipiélago.

El diputado del Grupo Socialista, Manuel Hernández, ha dicho que se dan las condiciones para implantar una tasa turística dado que las islas presentan un "récord" de turistas, con 18 millones este año, y facturación, con más de 22.000 millones.

Ha apuntado que la tasa no va en contra del sector turístico "ni a castigar a nadie" sino beneficiar a la ciudadanía canaria --los residentes no pagarán la tasa-- con un mejor reparto de los ingresos de esta actividad económica.

Ha cuestionado las "excusas" del Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentan para no iniciar la tramitación de la nueva ley y ha negado que sea "inconstitucional" que la tasa se aplique solo a los no residentes dado que no es "desproporcionada".

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), se ha mostrado a favor de la "sosteniblidad" de las islas y ve razonable el impuesto turístico para aumentar la recaudación y redistribuir la riqueza pero ha pedido "estudiar muy bien" la aplicación de esta medida por territorios ya que "no se puede tratar igual a todas las islas". "Cualquier medida debe medirse muy bien", ha agregado.

En esa línea ha pedido una "reflexión profunda" porque un incremento de los costes en una isla como El Hierro, por ejemplo, podría hacer que se resintiera la llegada de turistas y por tanto, familias de las islas perder ingresos complementarios derivados del turismo.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que "no se puede arriesgar el desarrollo" de las 'islas verdes' porque una tasa puede "perjudicar" a la actividad turística, y se ha mostrado partidario de cobrar servicios, que es "más coherente".

Además se ha preguntado como se va a exceptuar a los canarios del pago de la tasa porque en ningún territorio de España se ha logrado, subrayando que pasar un fin de semana en una vivienda vacacional encarecería el viaje en 84 euros para una familia de cuatro miembros.

Javier Nieto (Vox) ha reprochado a los socialistas que no impulsaron la tasa en la pasada legislatura porque "puede ser muy peligroso" para el turismo ya que "juega con las cosas de comer" y el tejido económico canario "es muy frágil". "Esta iniciativa puede convertirse en una puñalada", ha comentado.

Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha comentado que la tasa turística "es un impuesto mundializado" en los principales destinos y señalado que "cuesta menos que una cerveza en un bar piscina", subrayando también que en Cabo Verde, por ejemplo, se cobra tasa y por presentar el pasaporte "y está aún más lejos de Europa".

Ha apuntado que no va a mermar la llegada de turistas, que es lo que se esgrimía en 2015 cuando su partido llevó la tasa al Parlamento, y cargado contra la falta de "voluntad política" del Ejecutivo para llevarla a cabo.

PP: "BARBARIE IMPOSITIVA"

Carlos Ester (PP) ha tildado de "barbarie impositiva" la tasa turística y reprochado a los socialistas que hacen una oposición "dañina" para la economía y el turismo en Canarias. "Les gusta el saqueo, rascar los bolsillos de las familias", ha indicado.

Ha alertado de que el turismo "será menos competitivo", especialmente en las 'islas verdes', donde el viaje ya se encarece por la doble escala. "¿Qué quieren, que nadie vaya?", ha espetado al diputado socialista.

José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha afeado a los socialistas que no hayan hecho un estudio sosegado sobre la tasa ni la hayan debatido con agentes económicos y sociales, tal y como se comprometieron en la pasada legislatura.

En ese sentido ha planteado que para estudiar la implantación de una tasa turística habría que aclarar más el modelo de financiación de las comunidades autónomas.