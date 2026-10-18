Herida tras volcar con su vehículo en La Laguna (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este sábado tras volcar con el automóvil en el que viajaba en el camino Alfredo Hernández Canino, en La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 16.32 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos del Consorcio liberaron a la afectada, que se encontraba atrapada en el interior del vehículo. Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario desplazado a la zona valoró y asistió a la afectada, que presentó diversos traumatismos de pronóstico moderado. Finalmente, fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias.

Finalmente, agentes de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron las diligencias, además de informar al Ejército de Tierra por su vallado limítrofe al incidente. También se activó a la compañía Endesa por la caída de un poste eléctrico.