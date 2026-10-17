Herido grave tras caer de un 'buggy' en una pista de difícil acceso en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 24 años, ha resultado herido este viernes tras caer de un 'buggy' en un camino de tierra con difícil acceso ubicado en el Lomo de las Fuentes, en San Bartolomé de Tirjana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:39 horas horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona, entre ellos un helicóptero medicalizado para evacuar al herido ante la orografía y las lesiones.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un un traumatismo de pronóstico grave. Finalmente, fue evacuado en helicóptero hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.