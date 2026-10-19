Interceptan un cayuco con 145 migrantes en aguas de El Hierro

Cayuco llegado al puerto de La Restinga con 145 migrantes a bordo - SALVAMENTO MARÍTIMO

VALVERDE (EL HIERRO), 19 (EUROPA PRESS)

Un cayuco con 145 migrantes de origen subsahariano --entre ellos 132 hombres, 5 mujeres y 8 menores-- ha llegado en la mañana de este lunes a la isla de El Hierro, informan fuentes de Salvamento Marítimo.

La embarcación fue detectada por el radar de la Guardia Civil al sur de la isla y a su encuentro partió Salvamar Diphda que la acompañó en condiciones de seguridad hasta su entrada al puerto de La Restinga poco antes de las 06.30 horas.

Las personas migrantes han sido atendidas por el habitual dispositivo sanitario a pie de muelle conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.