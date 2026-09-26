Lanzarote reivindica el Geoparque como referente internacional de conservación geológica y exploración planetaria - CEDIDO POR CABILDO DE LANZAROTE

ARRECIFE (LANZAROTE), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, ha reivindicado el Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo como referente internacional de conservación geológica y exploración planetaria.

Así lo ha resaltado el máximo dirigente insular durante un encuentro celebrado este sábado en Tinguatón con el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Pablo Álvarez, acto que se enmarca en la participación del astronauta español en PANGAEA (Planetary ANalogue Geological & Astrobiological Exercise for Astronauts).

En este sentido, PANGAEA es el programa de entrenamiento de la ESA que prepara a los astronautas para desarrollar trabajos científicos y geológicos sobre el terreno en futuras misiones de exploración a la Luna y Marte.

La elección de Lanzarote como escenario de esta formación responde a las características de su paisaje volcánico, que ofrece un entorno de gran interés para el estudio de la geología planetaria y permite a los astronautas familiarizarse con terrenos basálticos y procesos geológicos relevantes para la exploración espacial.

Con todo, la formación desarrollada en la isla se integra en un itinerario de varias semanas que incluye distintas localizaciones de interés geológico en Europa.

Al respecto, Betancort destacó que "es un orgullo que Lanzarote vuelva a ser escenario de un programa de formación de la Agencia Espacial Europea y que nuestros paisajes volcánicos sirvan para preparar a los astronautas que participarán en futuras misiones de exploración".

"Esta colaboración --añadió-- nos permite mostrar al mundo que Lanzarote no solo posee un patrimonio natural extraordinario, sino que es también un territorio de conocimiento, investigación e innovación. La protección de nuestra geología es una responsabilidad con las generaciones futuras y, al mismo tiempo, una oportunidad para contribuir a proyectos científicos que amplían las fronteras del conocimiento humano".

EL "TERRENO IDÓNEO" PARA ENTRENAR LA EXPLORACIÓN GEOLÓGICA

Por su parte, el astronauta Pablo Álvarez subrayó que "Lanzarote es el mejor sitio del mundo para aprender a ser los ojos y las manos de los científicos en la Luna y Marte", entendiendo que la isla ofrece el terreno idóneo para entrenar la exploración geológica planetaria.

Mientras, la responsable del proyecto PANGAEA de la ESA, Loredana Bessone, valoró enormemente "el alto nivel de conservación y protección que tiene la isla de Lanzarote" y recalcó que los entrenamientos en la isla ayudan a interpretar mejor el terreno, realizar recorridos geológicos, identificar y recoger muestras de interés científico y trabajar coordinadamente con los equipos científicos en tierra durante futuras misiones de exploración.