Llegan a El Hierro más de 100 personas migrantes a bordo de una segunda embarcación avistada este viernes

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Fue la segunda embarcación detectada próxima a la isla este viernes

VALVERDE (EL HIERRO), 17 (EUROPA PRESS)

Más de un centenar de personas migrantes han arribado en la tarde de este viernes al puerto de La Restinga (El Hierro), tras haber sido avistadas navegando en un cayuco a unas ocho millas al sur de la isla, según ha confirmado este sábado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

Ante su avistamiento sobre las 16.20 horas por un radar eco SIVE de la Guardia Civil al sur de la isla, el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la Salvamar Navia, que salió a su encuentro y la escoltó hasta su llegada a puerto.

Según las estimaciones ofrecidas este viernes por el organismo estatal, a bordo de la embarcación se localizaron unas 109 personas migrantes, entre ellas 32 mujeres y 16 menores, de origen subsahariano.

La llegada a puerto se registró sobre las 17.30 horas.

Este viernes, también fue interceptado otro cayuco con 77 personas migrantes de origen subsahariano a bordo, entre ellas cinco mujeres, que arribaron a lo largo de la mañana al puerto de La Restinga.