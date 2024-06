López Aguilar invita a Feijóo a exigirle a Vox el respeto por los valores europeos sobre los que está preocupado

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El eurocandidato socialista Juan Fernando López Aguilar ha invitado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a exigirle a Vox el respeto por los valores europeos sobre los que dice estar preocupado.

"Si el señor Feijóo está preocupado con los valores europeos que comience por exigirles a sus socios de gobierno porque estaría muy bien que Vox respetase los valores europeos. Cuando Vox niega el cambio climático y el calentamiento global y le llama fanatismo, está negando los valores europeos, que están firmemente comprometidos contra el calentamiento global", apostilló en declaraciones a los periodistas antes de iniciar un paseo informativo por la zona del Mercado Central de Las Palmas de Gran Canaria.

López Aguilar insistió en que cuando Vox "niega la igualdad entre hombres y mujeres diciendo que es una pena que se invite a las mujeres a sumarse al mercado de trabajo porque así se están alejando de la maternidad", esta "barbaridad" que se le ha escuchado al vicepresidente de Vox de Castilla y León, Juan García-Gallardo, subrayó que es una cuestión "completamente contraria a los valores europeos, que están firmemente comprometidos con la igualdad de hombres y mujeres".

Asimismo apuntó que Vox "discrimina negativamente y señala como criminales o como una amenaza a migrantes y a menores no acompañados", de tal forma que consideró que está "surfeando ese discurso de odio que resulta no solamente falso sino sumamente peligroso y corrosivo" para la convivencia porque indicó que la criminalidad "tiene que ser combatida y no estigmatizada" en los menores no acompañados ni en los migrantes.

En este sentido, expuso que "no hay mejor compromiso" con los valores europeos que la inclusión y que las políticas de formación de las personas rescatadas en la mar y, "particularmente de los menores no acompañados, que deben tener la posibilidad de poder aprender el idioma, la lengua española, y que deben aprender también una formación que les permita cuando cumplen 18 años, en lugar de estar en la calle, poder aspirar a insertarse" en las oportunidades laborales para las que puedan ser formados. Añadió que esa es la "mejor manera" de asegurar inclusión en los valores europeos.

Por ello, apuntó que estaría "muy bien que el señor Feijóo le exigiera fidelidad a los valores europeos a sus socios de Vox" porque advirtió de que "si hay una amenaza para la Unión Europea" es "sin duda ninguna esa extrema de la violencia".

"Es una derecha que campa en estos momentos en toda Europa de la mano de la derecha, blanqueada por la derecha tradicional. Y es un ejemplo penoso España, donde hay comunidades autónomas y muchos ayuntamientos gobernados con Vox, que está retirando carriles bici, que está introduciendo la censura en los medios de comunicación, que está prohibiendo que los niños vean Barbie y no sea que les vaya a sentar mal, que está introduciendo un discurso generador de odio y que estigmatiza cada vez más los números de personas y categorías de personas", concluyó.