Lydia Vázquez abre el IV Congreso Internacional de la Fundación Canaria Cine + Cómic

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El VI Congreso Internacional de la Fundación Canaria Cine + Cómic se inaugura este lunes en el Instituto de Estudios Canarios a las diez de la mañana con una conferencia a cargo de Lydia Vázquez, catedrática de Filología Francesa de la Universidad del País Vasco, que ofrecerá una conferencia en la que reivindicará el papel del personaje de Doña Urraca, una anciana que siempre está malhumorada pero que, según Vázquez, "en realidad era una mujer empoderada, no una bruja como la han pintado".

Lydia Vázquez apunta que Doña Urraca es "una solterona independiente que hace trabajos tradicionalmente considerados masculinos; no se casó, no tiene hijos y no por ello se siente frustrada". El autor era Miguel Bernet, que firmaba como Jorge, un historietista de Bruguera que creaba historietas para Pulgarcito y otras revistas de la misma editorial. La primera en la que aparece Doña Urraca se publicó en 1948 y Jorge siguió con ello hasta su prematura muerte, con 38 años, en 1960.

Durante un año, su hijo Jordi, con solo quince años, siguió dibujando a Doña Urraca hasta que lo dejó en 1961. Retomarían el personaje primero Torá y luego Martz-Schmidt, aunque se seguía firmando 'Jorge' por política comercial de Bruguera, algo que, lógicamente, no sentó bien a su hijo.

La época más subversiva y divertida, la catedrática la situaría entre los años 1948 y 1951, debido a que los números del Pulgarcito se libraron de la censura hasta ese año, que es cuando el Ministerio de Información y Turismo empieza a ejercer una censura "más severa". Hasta entonces no se había reparado en la influencia que podían tener en los niños los tebeos. "Todavía no me explico muy bien cómo los dejaron pasar hasta que se dieron cuenta de que era una forma de manipularlos y a partir de entones ejercieron un control feroz", indica.

Las mujeres en los tebeos siempre habían sido criadas, amas de casa, esposas o solteronas como las Hermanas Gilda pero raramente eran las auténticas protagonistas excepto Doña Urraca, que para Vázquez supone "un personaje independiente, con autonomía... Es mala pero porque la gente lo es con ella. Tiene un físico especial, ella sabe que es distinta pero no se ve fea, no busca marido, no quiere tener hijos, y es cierto que usa la violencia, incluso explosivos, pero lo hace más por desestabilizar un orden social que no le gusta que por atacar a personas determinadas... De alguna forma, puede ser considerada una anarquista".

El antecedente que habría inspirado a este personaje no es tanto el ave de pico negro, sino una reina que era igualmente independiente y aún es más posible que el referente sea una activista carlista que estuvo a favor del golpe de Estado de Franco y que era especialmente odiada en su época. Otra faceta de Lydia Vázquez es ejercer de traductora y de hecho ha trasladado al español la obra de la premio Nobel Annie Ernaux, con la que estará entre el próximo 11 al 14 de junio, acompañándola en las presentaciones y firma de sus obras.