Malena Alterio: "Festivalito La Palma te nutre el alma"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actriz Malena Alterio ha sido reconocida con la Estrella Homenaje en la gala inaugural de la 19ª edición del Festivalito La Palma por su brillante trayectoria, que abarca más de dos décadas en cine, televisión y teatro; una carrera que la convierte en una de las actrices más destacadas de nuestro legado cultural y que la ha llevado a recibir este año el Goya a mejor actriz por su papel en 'Que nadie duerma'.

"Festivalito La Palma te nutre el alma". Esta es una de las definiciones que Malena Alterio dedicó durante su encuentro con el público en el Bar Central de El Paso.

"Me alegra el corazón porque, no por ser sencillo o casero, deja de ser enriquecedor. Un Goya es un Goya, pero estar aquí es estar aquí; me conecta con el oficio", dijo Alterio cuando le preguntaron por la comparación entre vivir la experiencia de ganar premios, como el Goya a Mejor Actriz Protagonista que recibió este año, y venir a un festival como Festivalito La Palma.

"Ilusionada porque puedes imaginar y no tener presión de que no te puedes equivocar" y, para ella, eso te hace conectar con lo que haces. Por supuesto, ahí vino el gran consejo para los participantes del certamen: "hagan, hagan mucho, hay que hacer; diviértanse y equivóquense".

Malena también expresó lo que significó para ella recibir la Estrella Polar de Festivalito La Palma. "Es un premio muy conmovedor porque me conmueve lo que se hace aquí", confesó Malena; que también declaró sentirse "especial" por la diversidad de artistas que han recibido el reconocimiento. Por supuesto, no faltó la charla sobre su carrera, las curiosidades y las anécdotas de una de las actrices más reconocidas del panorama español, que por primera vez pisaba La Palma. "No me fui y ya estoy deseando volver".