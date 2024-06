'Tras la mirada', del CIFP César Manrique, Gran Premio Cinedfest

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CIFP César Manrique, de Santa Cruz de Tenerife, ha sido galardonado por el cortometraje titulado 'Tras la mirada' con el Gran Premio de la decimoprimera edición del Festival Educativo de Canarias (Cinedfest), cuya final ha tenido lugar hoy jueves con la presencia de más de medio millar de alumnos y alumnas de todo el Archipiélago.

La representante de la Tenerife Film Commission, Ana Lima, junto a Ángela González Belló, del Servicio de Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, fueron las encargadas de dar a conocer el máximo galardón y de hacer entrega del correspondiente trofeo a los alumnos y alumnas de 2º curso del Grado Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos del centro educativo del barrio de Ofra.

Estos agradecieron el apoyo del profesorado y de todos los que participaron en el cortometraje y recalcaron que, a pesar del duro e intenso trabajo que supuso el rodaje, ha merecido mucho la pena por todo lo que han aprendido durante el proceso.

La obra ganadora tiene como punto de partida la llamada a una joven aspirante a enfermera para una entrevista de trabajo en una inquietante clínica psiquiátrica. Este argumento también le valió para recibir el Premio Gobierno de Canarias a la prevención de la violencia de género.

El premio de Distribución recayó en 'Árid', de los alumnos y alumnas de 1º del CFGS en Vitivinicultura del CEIP Zonzamas (Arrecife), y 'Herida abierta', del grupo de 1º de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma del CIFP César Manrique, logró un accésit. Ambos galardones, que les permitirán difundir sus cortometrajes por multitud de festivales nacionales e internacionales del sector audiovisual, fueron entregados por el director de la distribuidra palmera la Botica Audiovisual, Ángel Valiente.

En la categoría de Diversidad e Inclusión, los galardonados fueron 'Almas vs El Creador' del IES Rafael Arozarena (La Orotava), que obtuvo el primer premio; 'Por ti, sí nos mojamos', del IES Corralejo, de Fuerteventura (2º premio), y 'Margarita', de la Residencia Escolar Hermano Pedro, que logró el tercer premio.

El Premio Cine Social lo consiguió el IES Puerto Cabras Rafael Báez, de Fuerteventura, por 'Nautae', cuyos alumnos lo recogieron de manos de la consejera de Presidencia, Ordenación del Territorio, Accesibilidad, Informática y Nuevas Tecnologías del Cabildo majorero y máxima responsable de Fuerteventura Film Commission, Nereida Calero. Mientras, el IES La Guancha-Jerónimo Morales Barroso fue distinguido con el Premio Personas Mayores por 'La partida' y el Premio Asociación fue para la pieza titulada 'Para recoger hay que sembrar', presentada por ABIA - Asociación Bienestar Ambiental.

PREMIO ESPECIAL CABILDO DE TENERIFE

En el transcurso de la Gran Gala Final, el Cabildo de Tenerife concedió su Premio Especial de esta edición a 'Entrevidas', del grupo de 1º de Bachillerato B de la asignatura de Literatura universal del IES Marina Cebrián (La Laguna), que, igualmente, obtuvo el premio Fundación 'la Caixa'.

Por otro lado, 'El jardín de los reencuentros', del IES Faro de Maspaolomas (Gran Canaria), fue elegido como mejor cortometraje de Secundaria y el segundo premio fue para 'Cuestión de dinero', del IES San Juan de la Rambla (Tenerife). En Bachillerato, el primer premio fue para 'Corre', del IES Guillermina Brito, del municipio grancanario de Telde, y la segunda posición la logró 'Iqbal', del IES Alcalá, de la localidad tinerfeña de Guía de Isora, y en el apartado reservado a FP-CEPA-EOI y EASD el triunfador fue 'Árido' del CEIP Zonzamas (Arrecife) que, de esta forma, sumó un nuevo premio, y el segundo puesto fue para 'Betatester', del IES Cándido Marante Expósito (San Andrés y Sauces-La Palma).

El galardón a la mejor comedia recayó en 'Kelsie y sus víctimas', del IES Agustín Espinosa (Arrecife) en el caso de Secundaria; 'Que se separen', del IES San Benito (La Laguna) en Bachillerato, y en el epígrafe destinado a FP-CEPA-EOI y EASD lo consiguió 'Sujetafarolas', del instituto palmero Cándido Marante Expósito.

Respecto al género fantástico y de terror, el codirector de Isla Calavera Festival de Cine Fantástico de Canarias - Ciudad de la Laguna, Daniel Fumero, repartió los trofeos a los alumnos de los centros grancanarios: CIPF Felo Monzón Grau-Bassas por 'Acampada', que logró el primer premio en la categoría de FP-CEPA-EOI-EASD, e IES Ingenio, que recibió el de Bachillerato por 'Anabel'.

En el nivel de Secundaria, el galardón fue para el corto de ciencia ficción 'The future in my eyes', del IES Galeón (Adeje), que fue entregado por Ángela González Belló, del Servicio de Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife. El mejor documental de este año en la categoría de Bachillerato fue '¿Quién lo sabe? ojos vendados', del IES Garoé, del municipio herreño de Valverde, y 'Entre la fe y el arte', del CIFP César Manrique en la correspondiente a los centros de FP-CEPA-EOI-EASD.

Las distinciones de la votación popular de esta edición fueron para 'Soy tú', del IES Cabrera Felipe de Arrecife (Secundaria); 'Mar en Calma', del IES La Orotava Manuel González Pérez (Bachillerato), y 'Parálisis', del CIFP César Manrique (FP-CEPA-EOI-EASD).

Los directores de Cinedfest, David Cánovas y Antonio Hernández, hicieron entrega del Premio Docente a Francisco Brazuelo Grund, del IES Faro de Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana), en reconocimiento a su gran labor como impulsor del uso del cine como herramienta educativa. Entre tanto, el premio al Centro Educativo de esta edición ha sido para el IES Arico.

A su vez, en el apartado de Universidad y escuelas de cine, la consejera Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Olaia Morán entregó el primer premio al alumnado de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) por 'Hojas de otoño' y 'Ana Lima', de la Tenerife Film Commission, hizo lo propio con los autores de Orecchio de la Universidad Europea de Canarias, que se alzó con el segundo premio.

El jurado de la undécima edición de Cinedfest decidió otorgar el trofeo CEPA-CEAD-EOI a 'Sin señal', del CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto. Además, el alumnado de la EASD Fernándo Estévez, de Santa Cruz de Tenerife, recibió el máximo galardón de Animación, por 'Daisy y Frank', y el IES Arico contó con una mención especial por 'Las manos de mi clase'. En cuanto al premio formativo de esta edición, recayó en Gara Castro Martín, del IES Los Cristianos, por su excelente trabajo en el corto 'Sin rumbo'. El galardón, que fue entregado por el director de la Escuela de Música Moderna de Canarias, Óliver Martín, consiste en una beca para un curso de composición musical para cine.

Finalmente, el Premio Internacional viajó hasta la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias a la obra ''Cuerdas rotas', creada por el grupo de Laboratorio de Tecnología para Medios Audiovisuales e Hipermedia.

Entre todas las galas celebradas en esta edición se han repartido unos 120 galardones. El palmarés completo se puede consultar en la web*cinedfest.com.