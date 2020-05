Morales reclama el uso de remanentes y endeudamiento y ve en la obra pública la alternativa inmediata a la crisis

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reclamado el uso de los remanentes y el endeudamiento para luchar contra los efectos adversos de la crisis social y económica que ha provocado la pandemia del coronavirus, viendo en la obra pública la alternativa inmediata a la situación actual.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles durante el foro digital 'Diálogos para la reconstrucción' organizado por Prensa Ibérica, en el que también ha participado el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín.

Morales, que puso en valor el trabajo de los sanitarios y la actitud de la ciudadanía durante la pandemia, ha señalado que la institución que preside empezó a actuar antes del estado de alarma y puso en marcha mecanismos de prevención en los centros de mayores, de menores y sociosanitarios. "Eso consiguió unos buenos resultados", aseveró.

Además, destacó la coordinación que ha habido entre las administraciones y las asociaciones de la isla, algo importante "para ahora y para el futuro" en busca de un consenso.

Al respecto, recordó que ya el 23 de marzo se puso sobre la mesa un primer paquete de 28 medidas sociales y económicas por un importe de 133 millones de euros, ampliándose días después este paquete a unos 140 millones con la presentación de cinco nuevas iniciativas --ayudas al sector del taxi, a la universidad, sector primario, alquiler del parque público de viviendas y para adquirir mascarillas--.

Expuso igualmente que la inversión asciende a 160 millones tras la aprobación de otras 16 medidas adicionales. "Es muy importante potenciar los servicios públicos esenciales y tenemos que garantizar que los que peor lo pasan tengan un mínimo para la subsistencia. Tenemos que reactivar la economía", resaltó.

Cuestionado por el plan de reconstrucción impulsado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, Morales observó que la Fecai ha hecho aportaciones a la iniciativa, haciendo especial hincapié en que los cabildos se reúnen cada lunes para analizar las dificultades que habrá en el futuro más cercano.

GRAN CANARIA DEJARÁ DE PERCIBIR 150 MILLONES EN 2020

Apuntó en este aspecto que el Cabildo grancanario dejará de recibir este año unos 150 millones de euros durante este 2020 y que en el caso de los ayuntamientos dejarán de percibir casi el 90% de los fondos externos para su financiación.

"Vamos a tener muchísimas dificultades y estamos ante un documento que pretende generar un consenso social e institucional con la participación de todos --insistió--. Es absolutamente imprescindible un documento consensuado".

Para Morales, habrá que ver en la formulación de cada una de las propuestas la participación de los órganos insulares, por lo que reiteró que se precisa de continuar con el nivel actual de compenetración de las administraciones.

LA OBRA PÚBLICA, REMANENTES Y ENDEUDAMIENTO

"Desde luego --prosiguió-- es absolutamente imprescindible que las administraciones públicas formulen propuestas alternativas y la obra pública se vislumbra como la alternativa más inmediata ante la situación que estamos viviendo".

Sobre la comisión Canarias-Estado para abordar la crisis, el presidente grancanario aseguró que es bueno que exista aunque en ella deben participar también cabildos y ayuntamientos, ya que Madrid "desconoce" la realidad de los cabildos, su significado y las competencias que tienen. "Se ha elaborado un documento que se ha terminado hoy para hacerlo llegar a la ministra. Empezamos explicando qué son los cabildos y de dónde proviene nuestra financiación porque es absolutamente necesario que lo entiendan", dijo para reclamar el uso de remanentes y endeudamiento.

"Tienen que entender --prosiguió-- que es imprescindible usarlo, no solo el superávit porque es el chocolate del loro y, en este caso, para el Cabildo son 80 millones, de los que ya hemos utilizado el 20% para hacer frente a la pandemia".

El presidente puso en relieve que lo importante son los remanentes, unos 350 millones de euros en el caso del Cabildo. "Necesitamos utilizarlos pero sin acudir a un plan económico y financiero que merme la capacidad de gestión del Cabildo".

También solicitó poder acudir a la deuda, entendiendo que se puede llegar hasta un 75% sin trasgredir ninguna norma --en la actualidad está entorno al 3% en Gran Canaria--.

"Con eso podemos llegar a 470 millones de euros --dijo--, es muy necesario y tenemos que hacer entender que esos recursos ociosos hay que destinarlos a desarrollar actividad económica en las islas".

PROLONGAR LOS ERTES HASTA QUE SE VUELVA A LA NORMALIDAD

Aquí, se refirió a la continuidad de los ERTEs. "Es necesario --afirmó-- que se prolonguen hasta que podamos volver a recibir al turismo en las islas con normalidad. Es una medida que ha conseguido aliviar las consecuencias de la crisis y es necesario mantenerlos".

Por otro lado, no se olvidó de la importancia del papel de Europa en esta crisis. "Europa no debe reproducir el modelo de la crisis de 2008. La solución no puede estar basada en la austeridad y en los recortes porque es un momento de expansión y de utilizar los recursos ociosos y no provocar situaciones que hagan ingobernables a las administraciones", aseveró para insistir en la necesidad de una Europa solidaria.

EVITAR EL INSULARISMO EN ESTA CRISIS

Al ser preguntado por el pleito insular y por cómo saldrá Canarias de esta situación, Morales dijo que el insularismo responde a determinados intereses y que las administraciones públicas lo deben frenar. "Lo estamos haciendo en este momento trabajando de forma coordinada a través de la Fecam, la Fecai y trabajando de forma permanente con el Gobierno", indicó.

"Esa etapa --en relación al insularismo-- no se está dando y no hay riesgo de una utilización perversa para plantear distancias de unas islas respecto a otras", explicó.

UN MODELO TURÍSTICO MÁS SOSTENIBLE

Respecto al turismo, el presidente del Cabildo espero que pronto se pueda recuperar la normalidad y abogó un modelo de turismo más sostenible ante la conciencia colectiva que se están dando en los últimos tiempos, viendo como camino la sostenibilidad y la diversificación de la economía.

"Tenemos que conseguir un turista que genere más en la isla en lugar que competir por quién tiene más turistas", aseguró Morales, que no se olvidó de que la forma en la que Canarias ha atajado la pandemia ayuda también a situar a las islas como referente turístico.

"Hemos atajado la pandemia con seguridad --explicó--. Podemos ser un destino único con propuestas atractivas para personas que digan 'voy a un lugar donde se respeta la naturaleza y donde se lucha contra el cambio climático'".