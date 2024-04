Morant subraya que España busca impulsar la capacidad de innovar con creatividad para transformar la sociedad

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado este jueves que la ambición de España es la de impulsar la "capacidad de innovar con creatividad e imaginación como un elemento transformador" de la sociedad y del sistema productivo para ofrecer "mejores" herramientas, así como servicios y productos para la ciudadanía que al mismo tiempo supongan una "palanca para contribuir al crecimiento económico" del país.

Así lo ha manifestado Morant durante el acto de la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2023, que se ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, reconocida "como ciudad de la ciencia y de la innovación".

Además agregó que los premios se realizan en una comunidad como Canarias, donde subrayó que se está "aplicando con acierto una máxima" de Aristóteles como es: "nos crearon para mirar el cielo".

En este sentido, apuntó que actualmente el archipiélago "no" es sólo un "mirador privilegiado" en el mundo para observar los astros, sino que impulsan "una nueva revolución, la de convertir la ciencia astronómica en motor tractor del desarrollo económico y prosperidad de esta comunidad y del conjunto mundial".

Resaltó que los desarrollos científicos y tecnológicos en astronomía "se han convertido en algo esencial" en la vida diaria, citando a modo de ejemplo los satélites de comunicación, los teléfonos móviles, los sistemas GPS, los paneles solares o los aparatos de resonancia magnética.

"Confiamos en Canarias y en su capacidad para contribuir desde la investigación del cielo a innovaciones globales que mejoren la vida de las personas. Y sé que no sólo será confianza sino una apuesta conjunta que seguiremos haciendo el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España", apuntilló.

Por otro lado, Morant ha subrayado que desde el Gobierno se ha adoptado una decisión "clave: priorizar la ciencia, la innovación y el diseño" para avanzar porque "avanzar es planificar, es legislar, es invertir en investigación, en talento y desarrollo tecnológico como nunca antes se ha hecho" con el objetivo de garantizar un futuro "digno".

Todo ello, dijo, en un tiempo marcado por la emergencia climática, la "inaplazable" transformación ecológica y digital, así como el "ritmo vertiginoso" en el que las innovaciones tecnológicas "lo están revolucionando todo, la vida de la gente y también el tablero geopolítico global". Se trata, puntualizó, un "cambio de paradigma" pero también supone una "gran oportunidad para poder corregir errores del pasado y co-diseñar un país más amable, más habitable y más verde".

En relación con esto, y con el objetivo de "ir de la mano" de los científicos en la aplicación de las políticas públicas, apuntó que "es justo el propósito" de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, con la que el Gobierno "va a fomentar y coordinar el uso de la evidencia científica, la evidencia empírica y el conocimiento científico para mejorar" las decisiones que se adopten en el diseño de esas políticas.

Para Morant es necesario "incentivar el esfuerzo" innovador del tejido productivo que "cada día es mayor", afirmando que las empresas tienen una "mayor cultura de la innovación", citando que en España el personal investigador que trabaja en empresas "ha aumentado un 20 por ciento en los últimos años".

Asimismo agregó que en el caso de las administraciones públicas el objetivo es que tengan en cuenta las soluciones y propuestas innovadoras en los procedimientos de compra pública. A lo que agregó que "no habrá negocio rentable si la rentabilidad no es también social", de ahí que abogó por "seguir fortaleciendo los puentes entre la academia y la empresa y seguir estrechando lazos entre lo público y lo privado, que no son mundos antagónicos".

Al respecto, señaló que se quiere seguir impulsando las Deep Tech, que darán con "más precisión y rapidez con la cura contra el cáncer o las nuevas energías verdes", porque el "cambio ya ha empezado y España se dirige hacia una nueva economía más competitiva y capaz de resistir los envites del futuro, vengan en forma de pandemia, de guerra o cualquier tipo de crisis".

RECONOCIMIENTO

En cuanto a los premiados, la ministra expuso que con estos galardones se reconoce a las personas y empresas "más destacadas por su capacidad de mirar la vida con una visión diferente, desde todos sus prismas y con un propósito, diseñar e innovar en alternativas para crear un futuro mejor".

Así, lo que se reconoce, matizó, es la "valentía" de estas personas por "arriesgar y trabajar por un sueño que, a veces, parece inalcanzable". Añadió que lo que se celebra con estos premios es que son "los mejores en el ámbito de la innovación y el diseño, o lo que es lo mismo, por ser motores" de la nueva economía y proveedores de un mayor bienestar.

De este modo, el Premio Nacional de Innovación, Modalidad a la trayectoria innovadora ha sido para Bernardo Hernández González, el Premio Nacional de Innovación, modalidad Gran Empresa Innovadora, para Urbaser; el Premio de Innovación, modalidad pequeña y mediana empresa innovadora a Magaport; el Premio Nacional de Innovación, modalidad joven, talento innovador a Natalia Rodríguez Núñez Milara; y una mención especial en la modalidad Trayectoria Inclusiva Innovadora para Joan Perelló-Bestart.

En el marco de los Premios Nacionales de Diseño 2023 en la modalidad trayectoria en diseño ha sido para Álvaro Catalán de Ocón, Roca de Togores; el Premio Nacional de Diseño, Modalidad, Diseño y Empresa a Onda Reta; el Premio Nacional de Diseño en la Modalidad de Jóvenes Profesionales de Diseño a Jordi Iranzo García; y una Mención Especial en la modalidad trayectoria en Diseño a Morillas Brandy.