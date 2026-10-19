Una mujer herida moderada al colisionar dos turismos en una calle de Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 60 años, ha resultado herido de carácter moderado al colisionar dos turismos en la calle Actriz Patricia Medina de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 19.17 horas de este domingo y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendió a la afectada, que presentaba diversos traumatismo y cortes de carácter moderado, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, que colaboraron con los recursos intervinientes, mientras que agentes de la Policía Local instruyeron las diligencias correspondientes.