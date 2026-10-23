Muñoz (PP) acusa a Sánchez de evitar los debates y "atrincherarse": "Parece que sólo quiere jugar en casa"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

ARRECIFE (LANZAROTE), 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz de campaña del PP nacional, Ester Muñoz, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de evitar los debates electorales y las entrevistas en las que pueda tener que responder a cuestiones incómodas y "atrincherarse". "Parece que sólo quiere jugar en casa", ha dicho.

Al respecto, se ha referido a la entrevista de este jueves en La Revuelta, de La1, afirmando que lo que quieren saber los españoles no son las "relaciones sexuales que tiene", sino las explicaciones sobre sobre la financiación del PSOE y los casos de corrupción que afectan a su entorno.

En declaraciones a los medios de comunicación junto al presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, en Arrecife (Lanzarote), Muñoz ha asegurado que los 'populares' fueron los primeros en aceptar participar en debates electorales.

En concreto, ha explicado que el PP ha aceptado un cara a cara entre el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y Sánchez; un debate a cuatro en una cadena privada, y otro entre grupos parlamentarios en Televisión Española.

La popular ha insistido en contraponer esta disposición a la actitud del presidente del Gobierno, al que ha acusado de querer "jugar en casa" y de acudir a entrevistas en las que no se le plantean las preguntas relevantes para los ciudadanos.

"A los españoles no les importa la vida sexual de Pedro Sánchez. Lo que quieren es que arregle su vida, algo que no ha hecho, y que presente propuestas, que no ha hecho ninguna", ha afirmado.

Muñoz, ha hecho especial hincapié en que la única propuesta del presidente durante la precampaña ha sido anunciar que indultará al fiscal general del Estado.

"Lo que los españoles quieren es que colabore con la justicia. Tienen derecho a saber cómo se ha financiado el PSOE, se lo está reclamando y no están colaborando en el Partido Socialista con la justicia", observó parea a.

Frente a esta situación, Muñoz ha defendido que Feijóo está participando en entrevistas y tertulias de distintos medios de comunicación, sin limitarse a aquellos en los que pueda recibir un trato favorable, citando una entrevista de más de 45 minutos concedida este viernes en la que respondió a las preguntas que le plantearon.

"Pedro Sánchez --reiteró-- está atrincherado yendo a sitios en los que le preguntan cosas tan anodinas como cuáles son sus relaciones sexuales, en lugar de preguntarle por qué es el único Gobierno que se ha gastado dinero en contratar a mujeres prostituidas, por qué su hermano está condenado por corrupción, por qué sus dos manos derechas, la primera y la segunda, están condenados por corrupción y otro esperando dos juicios, o por qué el Gobierno ha amañado contratos. No explica nada de eso", concluyó.