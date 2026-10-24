Muñoz (PP) dice que las elecciones deben decidir si mejora la vida de Sánchez o la de los españoles

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz de campaña del PP nacional, Ester Muñoz, ha afirmado que las próximas elecciones generales del 29 de noviembre deben servir para decidir "si la vida de Pedro Sánchez mejora o mejora la vida de los españoles".

"No pueden mejorar las dos a la vez. Pedro Sánchez lo ha demostrado, solo gobierna para él; nosotros queremos gobernar para todos los españoles", ha dicho este sábado en unas declaraciones a los medios de comunicación en Fuerteventura.

En este sentido, la popular ha comentado que durante los últimos ocho años los españoles han visto cómo el Gobierno de Sánchez ha ido "destruyendo poco a poco" las vidas de los ciudadanos con mayores dificultades para llegar a fin de mes, acceder a una vivienda, cambiar de coche o irse de vacaciones, mientras aumentan la pobreza infantil y la energética.

Por eso, Muñoz ha defendido que el PP quiere llegar al Gobierno para resolver los problemas de los ciudadanos y ofrecer un cambio, frente a un PSOE que "no tiene propuestas" y se dedica a "alentar la campaña del miedo" sobre la llegada de la derecha.

También ha incidido en que su partido tiene "muchas propuestas" en materia de vivienda, inmigración y seguridad, además de reclamar bajadas de impuestos para evitar que la inflación "se coma" los salarios y las pensiones.

Por último, ha acusado al PSOE de priorizar la recaudación y de seguir "exprimiendo a los españoles, sobre todo a los más vulnerables", en lugar de aliviar su situación económica.